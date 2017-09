Perros sin pelo que son cariñosos con los niños

Tu familia y tú aman a los perros y se sentirían satisfechos con la adición de un perro a la familia, pero uno de tus hijos es alérgico. Lo creas o no todavía es posible que puedan tener un perro, sólo debes asegurarte de que cumpla con ciertos requisitos.

Terrier americano sin pelo. Este perro es totalmente libre de pelo, lo que significa que no producirá caspa que es la causante de las alergias. Si has probado con un Yorkie, un Bichon frisé, un Wheaten terrier o un Poodle y no has tenido buenos resultados, tu familiar alérgico podría tolerar a este perro sin tener ningún síntoma de alergia. Antes de comprar un Terrier americano sin pelo, has una prueba de alergia para asegurarte, sobre todo si el miembro de tu familia que es alérgico ha sido diagnosticado con asma.

Crestado chino. Esta es una raza que además de no tener casi pelo, es dócil, le encanta jugar y es un entretenimiento para tu familia. El Crestado chino tiene pelos sólo en la cabeza, el cuello, las patas y la cola, el resto de su cuerpo no tiene, lo que significa que no derrama. Debido a que su piel se expone al calor y al frío, necesita ser protegido de los elementos climáticos. Muchos crestados chinos son alérgicos a la lana y la lanolina.

Perro sin pelo mexicano (Xoloitzcuintli). El nombre de esta raza es difícil de pronunciar. Aquí está la pronunciación fonética, por lo que te será más fácil llamarlo Perro mexicano sin pelo o Xolo. Este ejemplar necesita ejercicio moderado todos los días ya que es un perro activo. Su piel es sensible a la exposición al sol, por lo que debes ponerle un buen protector solar antes de sacarlo de la casa. La cola tiene un poco de pelo. El Xolo es muy cariñoso, pero todos los miembros de la familia tienen que ayudar en el entrenamiento, la alimentación y la educación para que se relacione bien con cada uno. Cuando ha sido socializado adecuadamente, es genial con los niños. Este perro es muy inteligente y tendrás que seguir su ritmo.

Khala sin pelo. Tu familia y tú tienen la opción de decidirse entre dos razas de Khala sin pelo, el mediano y el grande que como su nombre indica, uno es más pequeño que el otro. Esta raza es muy cariñosa y obediente con sus familiares, pero puede ser distante con los extraños. Tendrás que socializarlo con las personas que son ajenas a tu familia. No le gusta la confrontación y prefiere alejarse de una pelea con otros perros con bastante sensatez, ya que tiene pocos dientes y nada de pelo que le proteja la piel. Debido a la falta de pelo, las temperaturas extremas y la exposición al sol deben ser evitadas. Tu Khala podría apreciar un suéter y úntale protector solar cuando lo lleves de paseo.

Perro de orquídea peruano. Esta raza tiene varios nombres en español. Es un perro tranquilo e inteligente, bueno con los niños y amigable con otros perros. Como no tiene pelo necesita ser protegido de los elementos climáticos. Necesitará un suéter para protegerse contra el frío así como protector solar para cuando salga de la casa. Necesita ejercicio diario, por lo que deberás ponerlo a tu lado para que lo haga. Si no lo llevas a caminar con bastante frecuencia su salud mental se deteriorará, se pondrá ansioso y nervioso.