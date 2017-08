¿Por qué a los perros les gusta que le rasquen la base de la cola?

Los perros por lo general hacen aquello que les gusta y a la mayoría les encanta que le rasquen el área de la base de su cola. Es por eso que debes aprender a convivir con aquellas situaciones que son normales en el mundo canino.

Cómo te lo hará saber.

Un perro que le gusta ser rascado en su grupa por lo general no se oculta para hacértelo saber. Tal vez tu perro se alejará del lugar en que te encuentras para que notes su parte trasera y luego te mostrará su verdadero interés al mirarte por encima de su hombro, sus orejas y es posible que emita un gemido de súplica o ladrido suave. Si tu perro lo que quiere es que rasques la base de su cola, lo sabrás por la reacción que muestre cuando comiences a hacerlo. Tu mascota tendrá una mirada feliz en su cara, que viene en ocasiones viene acompañada de un suspiro apreciativo o algún otro sonido de placer. Si te detienes demasiado pronto, de seguro te suplicará por más.

Una razón simple.

No hay una razón o un misterio ocultado con respecto a porqué a los perros les gusta que le rasquen el área de la base de la cola. Esto se debe a que se siente bien y generalmente les resulta difícil hacerlo sin ayuda. Es muy difícil para un perro llegar a su propia parte trasera, siendo esta la principal razón por la que lo aprecian cuando su dueño lo hace.

Puede tener algún problema.

Tu perro puede tener una alergia u otra condición que está haciendo que el área de la base de la cola le pique y está buscando alivio a su malestar. Varios factores pueden contribuir a las alergias, incluyendo la comida que tu perro come, el moho o el polen. La dermatitis de contacto es otro tipo de alergia que los perros pueden adquirir de los pesticidas o el jabón. La piel seca también causa picazón. Tu mascota podría tener la piel seca durante el invierno o debido a una deficiencia de ácidos grasos. Las pulgas, las garrapatas y los ácaros, también pueden causar comezón. La mejor manera de saber si la picazón de tu perro es por otra razón, es llevándolo al veterinario.

No es un gusto universal.

Aunque muchos perros entran en un estado casi extrovertido cuando le rascan la base de la cola, no todos son tan agradecidos ya que hay algunos a los que no les gusta que le toquen esa zona. Sabrás cuándo a un perro no le gusta que le rasquen la base de la cola cuando su reacción sea un gruñido o muestre otro signo de incomodidad, aunque también puede caminar para alejarse lo más posible de ti.