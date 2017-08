¿Por qué las narices de los perros son húmedas y frías?

Los dueños de perros que han sido rudamente despertados por el frío y húmedo beso de la nariz de sus mascotas están muy familiarizados con la textura de este órgano. Es una característica definitoria del canino que conocemos y amamos. Extremadamente sensible, la nariz de tu perro tiene aproximadamente dos millones de veces mejor olfato que la tuya, en parte debido a esta humedad.

Humedad.

La nariz de tu mascota está húmeda debido a una capa de moco que naturalmente se encuentra en la entrada de sus fosas nasales. Este moco capta los olores y permite que tu perro detecte mejor los olores. La humedad también proviene de los conductos lagrimales que entran en la cavidad nasal. Esta humedad finalmente encuentra su camino a la entrada de la fosa nasal, donde absorbe irritantes como el polen.

Temperatura.

La nariz de tu perro es naturalmente más fría que el resto de su cuerpo porque es húmeda y no está cubierta de pelo. Un perro sano tendrá una temperatura entre 101.0 °F y 102.5 °F. Si la nariz de tu perro está más caliente que esto, puede tener fiebre. La humedad y la textura suave de la nariz hacen que se sienta más fresco de lo que realmente está.

Nariz seca.

Una nariz seca no siempre es un signo de enfermedad. El aire acondicionado, el clima y la actividad reciente del perro, pueden ser la causa de que la nariz esté seca. Sin embargo, la nariz de tu mascota tiene menos capacidad de detectar olores cuando está seca. Una nariz persistentemente seca, especialmente cuando se acompaña de estornudos, náuseas o inflamación, indica un problema de salud como la presencia de una infección, cuerpos extraños o traumas. Si este fuera el caso de tu mascota, acude al veterinario si los síntomas persisten.

Salud de la nariz.

La nariz de tu perro se supone que es húmeda pero no tiene secreción ni goteo. Una secreción nasal persistente puede significar infección, tumores o simplemente la presencia de un irritante. Puedes ayudar a cuidar el activo más apreciado de tu perro si tomas algunas precauciones simples en tu casa. Por ejemplo, no dejes potenciales irritantes como flores con olor intenso, pilas de hierba cortada o productos químicos para el hogar al alcance de tu perro, especialmente si es curioso o entrometido. De manera similar, desecha materiales potencialmente peligrosos, como vasos rotos, cuerdas y objetos afilados. No dejes la basura dentro de la casa, sobre todo si a tu perro le gusta meter la cabeza dentro de la bolsa para husmear. En su lugar, deséchala en un bote de basura cubierto y si es necesario, colócale un objeto pesado encima.