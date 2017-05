¿Por qué los Dálmatas tienen manchas?

El Dálmata tiene manchas porque los humanos así lo quisieron. La cría selectiva puede producir un perro sin pelos que se parezca a una rata o a un león calvo. Alguien en Croacia decidió que los perros blancos con manchas negras redondas serían lindos y se dedicó a criarlos.

“Polka-Dot” Pointer. El Dálmata es probablemente uno de los perros de diseñador más antiguos, tiene el cuerpo similar a otros perros de presa de la misma área de Europa Media: el Vizsla, el Weimeraner y el Pointer de pelo corto alemán. Hoy en día el Dálmata sigue siendo un trabajo en progreso por la combinación de colores blanco y negro originales aunque el color hígado es actualmente el más popular (marrón) combinado con el blanco.

Hubo un tiempo en que los ejemplares de esta raza corrían al lado de los carrruajes de la nobleza y servían como perros guardianes. Más tarde se convirtió en un perro de entrenamiento que corría delante, al lado y detrás de los vehículos tirados por caballos, incluso por debajo de estos. Lejos de ser sólo un accesorio de moda, su misión era abrir el camino y defender a su dueño de los asaltantes y malhechores. Estos perros podianes incluso se adaptaron a dormir en el establo con los caballos para evitar que fueran robados. Cuando llegó a América se convirtió en perro bombero y hoy es todavía entrenado junto con los hombres de los puestos de bombero de todo el país, convirtiéndose en un símbolo de esta intrépida fuerza.

Semi-adicto al trabajo. Si hubo alguna vez un perro incansable, ese es el Dálmata. Si eres un corredor de maratón o simplemente un corredor despertino, tu Dálmata te acompañará siempre y con muchísimo agrado. Si tienes hijos (no niños pequeños) a los que les gusta jugar al aire libre, este estará con ellos siempre. Su punto fuerte no es la velocidad, pero en la resistencia, mientras sea un perro sano, te ganará sin duda alguna. Es una buena opción para el deporte canino interactivo de agilidad. Cuando el trabajo está terminado le gusta relajarse de la misma manera que tú lo haces, así que no lo destierres al sótano o a una perrera ya que es un perro de familia.

Mantenimiento de rutina. El Dálmata tiene un pelaje corto y denso que es fácil de preparar, pero no importa lo mucho que lo cepilles, derramará pelo durante todo el año. Aunque logres reducir el problema con métodos modernos de aseo, no te quedará más remedio que ir con mucha frecuencia sobre él con un guante de caza y un paño húmedo para minimizar el derrame de pelo. Es conocido por tener cálculos renales y de vejiga, por lo que tiene algunas necesidades dietéticas especiales que incluyen los alimentos relativamente bajos en proteínas y sobre todo en purinas, mantenerlo alejado de la caza silvestre y la carne de res, concentrándose en el pollo, el pavo y no en los huevos y el queso. Agrega agua a su comida hasta que el material seco flote, algo así como la leche en el cereal, para que tenga más agua y le ayude a reducir la formación de cálculos.

Problemas de salud de los Dálmatas. La formación de cálculos en las vías urinarias es uno de los problemas genéticos del Dálmata, el cual ha sido heredero como resultado de la cría selectiva para lograr su el color. Además de esto, tienden a tener alergias y problemas de la piel. Hasta un 10 por ciento de los cachorros nacen sordos y otro 22 por ciento puede escuchar de un solo oído. Si una prueba especial (BAER o respuesta auditiva evocada del cerebro) revela audiencia anormal, no debes reproducir a tu perro. Vas a tener una buena mascota y puedes tener el placer de enseñarle a trabajar usando el lenguaje de señas con las manos pero no debes permitir que estos malos genes sigan reproduciéndose.