¿Por qué los perros rascan el suelo después de defecar?

Los perros de ambos sexos comúnmente rascan o raspan el suelo con sus patas traseras después de defecar. Algunos perros también realizan esta acción después de orinar. Este es un comportamiento normal, es la forma que tiene tu perro de dejar un olor y mensaje visual a otros perros que podrían pasar por ese lugar en algún momento del día. Los lobos, los antepasados ​​de los perros domésticos, realizan este comportamiento por la misma razón.

Propósito.

Los perros tienen glándulas olfativas bajo sus patas y entre las pesuñas. Cuando el perro raspa en el suelo cerca de su pila de caca fresca, el olor de estas glándulas se transfiere al suelo. Antes de que los perros fueran domesticados, era útil marcar su territorio usando el olor de sus glándulas. Los perros salvajes y sus antepasados los ​​lobos, utilizaban este método de marcado para proteger los territorios que eran demasiado grandes para patrullar cada día.

Mensaje.

Cuando los lobos y los perros salvajes vagaban, necesitaban avisar a otros animales que ese era su territorio. Esta era la manera que tenían los perros de proteger sus fuentes de alimento, por ejemplo, los conejos que vivían en su territorio y también sus hembras reproductoras. Podrías pensar que las heces del perro son más que suficientes para advertir a los animales competidores, pero gran parte del olor se pierde una vez que las heces se secan. El olor de las glándulas de las patas del perro es más duradero. Además, las marcas largas y profundas del rasguño dejadas por las patas y las garras de tu mascota le hacen saber a otros perros que es fuerte y poderoso.

Preocupaciones de salud.

Si tu perro generalmente raspa el suelo después de defecar y deja de hacerlo repentinamente puede ser una señal de advertencia. Cuando los perros desarrollan artritis u otros problemas de salud que afectan su movilidad, pueden dejar de raspar el suelo. A medida que la artritis progresa, los perros pueden tener problemas para realizar una posición de cuclillas en el momento de defecar. Esto puede hacer, además, que tu perro se ensucie mientras defeca.

Consideraciones prácticas.

El raspado de un perro después de la defecación puede dificultar la recogida de su caca. Es por eso que debes dejar que tu perro termine de raspar el suelo antes de agacharte para recoger su caca o de lo contrario, corres el riesgo de ensuciarte o ser pateado en la cara. La mayoría de los perros no pisan su propia caca mientras raspan el suelo ya que extienden sus patas lo suficientemente para evitar embarrarse. A diferencia de los gatos, los perros no raspan y rascan el suelo para cubrir su caca ya que la intención es dejarlas visibles con un olor de marcado adicional para que otros perros puedan verlas. No trates de entrenar a tu perro para que deje de raspar el suelo después de la defecación ya que es un comportamiento natural e instintivo que sólo toma un poco de tiempo y no causa daños significativos al paisaje.