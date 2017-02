¿Por qué un Chihuahua tiembla?

Si tu Chihuahua tiembla ante sonidos de sonajeros y rollos e incluso cuando no está Elvis en la radio, no te alarmes. Hay una serie de causas por las cuales un chihuahua se sacude y tiembla de la forma en que lo hace. No todos los Chihuahuas tiemblan y los que si no siempre lo hacen por las mismas causas.

Frío. La razón obvia por la que algunos Chihuahuas tiemblan es porque tienen frío ya que sus cuerpos reaccionan más que el de un humano a la temperatura ambiente. A menos que sean del tipo de pelo largo, los Chihuahuas tienen el pelaje muy corto y pueden verse frecuentemente luciendo suéteres y chaquetas ya que sus propietarios quieren mantenerlos calientes. El Chihuahua tiene un metabolismo extraordinariamente alto y sus diminutos cuerpos pierden calor muy rápido.

Nervios. Suena antropomórfico pero al igual que los humanos el Chihuahua puede ser nervioso. Si tu Chihuahua se encuentra en un nuevo entorno o si hay extraños, ya sean humanos o caninos a su alrededor, así como una tormenta que se aproxima, (los perros pueden sentir la disminución de la presión barométrica mucho antes de que las personas puedan ver la primera nube) puede estar reaccionando a esto. Una forma de saber si tu mascota está temblando de nervios es si la escuchas lloriquear o ladrar. Otros signos de nerviosismo incluyen lamerse los labios, el no hacer contacto visual y el lamido excesivo de sus patas.

Excitabilidad. Al igual que un niño de 10 años de edad que se prepara para ir a Disney World, un Chihuahua excitado se agita y tiembla debido a la ansiedad, ya sea porque va de paseo en un auto o porque su viaje en coche es para visitar al veterinario. Un Chihuahua sobreexcitado se estremecerá hasta que la causa de la emoción pase. La mayoría de los perros menean la cola violentamente cuando se excitan pero el Chihuahua moverá todo su cuerpo en el acto.

Energía. Los Chihuahuas tienen mucha energía debido a su extra-alto metabolismo. Agitarse y temblar es un rasgo común entre los Chihuahuas y no es un motivo de preocupación. Así como las personas en ocasiones tienen mucha energía ya sea por beber demasiado café y tener que estar en una reunión aburrida, los chihuahuas tienen esa energía casi todo el tiempo. Dale a tu Chihuahua una oportunidad para que pueda sacar ese exceso de energía y lo más probable es que deje de temblar. De lo contrario pon un poco de música de rock and roll y únete a él.