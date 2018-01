Los problemas neurológicos en un Bichon frisé no ocurren con frecuencia, algo que favorece las venta de los criadores, pero algunas cuestiones afectan a la raza, por lo que no puedes pensar que estará libre de enfermedades durante toda la vida. Presenciar cualquier problema de salud en tu amada mascota es aterrador pero no debes entrar en pánico ante un ataque u otras conductas Neurológicas. En la mayoría de los casos, si tu Bichon frisé se ve afectado el veterinario puede tratar la condición.

Discinesia en un Bichon. También conocida como trastorno de movimiento involuntario, la discinesia en un Bichon puede presentarse de varias formas. Esta condición se considera un tipo de evento neurológico donde normalmente el perro toma una postura jorobada, posiblemente con un lado de la cara torcida. El caminar se vuelve difícil y descoordinado. La discinesia pasa rápido y tu mascota volverá rápidamente a la normalidad. Puede ocurrir una sola vez o varias veces al día. Cuando esto pase debes llevar a tu Bichon al veterinario para que le haga diagnóstico. Si tu perro presenta movimientos involuntarios regularmente grávalos y muéstraselos al veterinario.

Síndrome de temblores del perro blanco. El síndrome de temblores del perro blanco recibió su nombre porque los primeros casos aparecieron en pequeños perros blancos como el Bichón, sobre todo en edades tempranas. Es más preciso llamarlo “síndrome de temblor idiopático” ya que parece que los caninos que no son pequeños y blancos también pueden experimentarlo. Los síntomas incluyen temblores leves o severos, generalmente después de realizar ejercicios, incluso si son leves, pero el perro no pierde la conciencia. El veterinario puede recetar tranquilizantes como el diazepam comercializado bajo la marca Valium o esteroides para controlar los temblores. La mayoría de los perros responde bien a la medicación. Algunos podrían dejar de tomar el medicamento con el tiempo y no tener síntomas, mientras que otros requieren de tratamiento por vida.

Epilepsia. Aunque la epilepsia hereditaria rara vez aparece en un Bichon, puede afectarlo. Los perros con epilepsia heredada no deben ser reproducidos. La epilepsia idiopática o convulsiones sin una causa conocida ocurren con más frecuencia. La epilepsia idiopática afecta de un 0,5 a un 5.7 por ciento de todos los perros. Tu Bichon puede perder la conciencia, ponerse rígido y perder el control de sus intestinos y la vejiga. Las patas de tu Bichon se mueven como si estuviera haciendo ejercicio y su boca se cierra. Cuando esto ocurra debes envolverlo en una toalla y sostenerlo hasta que termine la convulsión. Luego debes llevarlo al veterinario para que lo examine. El veterinario puede recetarle fenobarbital u otro medicamento para controlar las convulsiones.

Enfermedad vestibular. Aunque la enfermedad vestibular no es en realidad un problema neurológico, los síntomas se asemejan a uno y es más común en los Bichons que tienen problemas neurológicos, especialmente en los más viejos. Aparece de repente y los perros afectados parecen tener un derrame cerebral ya que la cabeza se les inclina hacia un lado y no pueden enfocar sus ojos. Esta es una afección del oído medio y es tratable, a menudo se resuelve en un tiempo relativamente corto, pero el veterinario debe descartar otras causas más serias tales como un tumor cerebral.