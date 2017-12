Pruebas de aptitud para un cachorro

Tus padres no pudieron realizar una prueba de aptitud antes de tenerte pero puedes hacer una antes de agregar un nuevo miembro canino a tu familia. Una prueba de aptitud para cachorro ayuda a decidir si un perro determinado puede ser el indicado para tu familia basádote en varios criterios.

El propietario. Todos los cachorros son diferentes, pero si estás planeando comprar uno de raza pura, es importante que sepas para que fue creado. El objetivo de la prueba es encontrar el perro que se adapte bien a una persona o familia. La primera parte de la prueba es sobre tu estilo de vida y que esperas de tu perro. Debes saber cuánto tiempo puedes dedicarle a un perro, si eres una persona activa un perro de gran energía podría ser bueno, pero si eres sedentario, una raza que sea una patata de sofá será perfecta. Tal vez quieras un perro que te brinde protección pero que sea bueno con los niños. Luego vienen la parte del ase, ¿cuánto pelo de perro estás preparado para soportar? La prueba te brinda las mejores opciones para que puedas tener un buen compañero canino.

Pruebas. Las pruebas de aptitud para cachorros se centran en la atracción social, seguimiento, temperamento, dominio de las alturas, recuperación, sentido del tacto y sensibilidad al sonido, instinto de persecución, estabilidad y nivel de energía. Dependiendo del tipo de perro que estés buscando, los puntajes en algunas áreas son más importantes que en otras. Si planeas usar tu perro para la caza, servicio u obediencia competitiva, la puntuación de recuperación del cachorro es fundamental. Si simplemente deseas a un compañero, ese resultado no es tan importante… pero debe tener una alta puntuación en el nivel de atracción social con nuevos individuos.

Cuando hacer la prueba. El mejor momento para hacerle la prueba a un cachorro es la edad de 49 días de nacido. En ese momento el cachorro está desarrollado neurológicamente y su cerebro es el de un perro puro. Si la prueba se realiza después los resultados estarán comprometidos por el aprendizaje que ha adquirido. La prueba debe hacerse antes del horario de alimentación, periodo en el que son generalmente activos. No pongas a prueba a un cachorro que ha recibido vacunas el día antes ni si este parece enfermo o letárgico.

Ubicación. Realízale la prueba al cachorro en un área desconocida. Eso no significa que el cachorro debe dejar la propiedad de los criadores, pero puede ser en una parte de la casa o el patio que no frecuente. Si más de un cachorro está siendo probado, cada uno debe hacerlo individualmente. Durante la prueba, sólo el examinador y el posible dueño deben estar, los cuales deben ser extraños para los cachorros. Los criadores no deben realizarles las pruebas a sus propios cachorros. Encuentra un examinador experimentado. Si eres el posible comprador o adoptante, observa las pruebas desde lejos o por una cámara de vídeo.

Qué revelan las pruebas. La prueba social revela la confianza del cachorro y la atracción hacia los seres humanos. El seguimiento muestra su voluntad de seguir a una persona, teniendo los cachorros independientes menos probabilidades obtener mejores clificaciones. Sujeción suave, con el cachorro rodando sobre su espalda durante 30 segundos revela su tendencia sumisa o dominante. Elevación, prueba en la que el cachorro se levanta de la tierra por medio minuto y demuestra su aceptación de dominio cuando no tiene ningún control sobre la situación. El instinto de recuperar y perseguir consiste en la disposición del cachorro para traer de vuelta un trozo de papel arrugado que arrojas a corta distancia. En la sensibilidad al tacto el examinador sostiene suavemente la cinta en la pata delantera del cachorro para medir la reacción y parar tan pronto como este se retuerza o aleje. Para la sensibilidad al sonido el cachorro debe reaccionar a un ruido repentino. La estabilidad es una evaluación básica conformacional para el perro en la que se determina el nivel de energía que tiene el cachorro en las distintas pruebas.

Puntuación. Las pruebas no quieren decir que puedes o no tener ese cachorro. Por el contrario, los resultados indican las fortalezas y debilidades que tiene, especialmente en el área de dominación, la agresión o la sumisión y la sociabilidad del cachorro, en este último sentido considera algunas razas ya que se da el caso de que muchas son más sociables que otras.