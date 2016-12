¿Puede el Bóxer vivir bien en un apartamento?

El bóxer es un perro al cual le encanta estar acostado en el sofá junto a su dueño mientras mira la TV. Para que no te sientes culpable de que lo estás privando de una vida en un rancho con acres de libertad, debes saber que tu adorable mascota puede vivir perfectamente bien en un apartamento.

Clima. Pregunta a los criadores de renombre o aficionados del Bóxer y te dirán que, aunque un Bóxer puede disfrutar de una buena carrera o caminata al aire libre, no es una buena idea que lo haga. Los Bóxers son sumamente sensibles a los ambientes fríos y calientes ya que su corto pelaje le ofrece poca protección y el hocico acortado le dificulta enfriarse cuando hace mucho calor. Esta raza puede estar perfectamente bien en un apartamento. En un apartamento con clima controlado un Bóxer estará mucho mejor que si viviera en el patio trasero.

Personalidad. Puedes haber oído que un Bóxer necesita mucho ejercicio pero no es así, necesita ejercicio pero no tanto como puedes pensar. El hecho de que vives en un apartamento o condominio no debe impedir que compartas tu vida y tu casa con esta raza. Los individuos jóvenes y viejos pueden estar bien sin un patio pero prefieren estar con alguien que pueda llevarlos a caminar varias veces al día y al parque para darse un revolcón. Esta alma sensible no puede ser desechada en el patio trasero y olvidada porque no te lo permitirá. Va a llorar y recurrirá a un comportamiento grosero y ruidoso. Esta raza es mucho más feliz en interiores y acurrucada al lado de su dueño. Al igual que un niño estos perros se sienten en el cielo cuando tienen una gran cantidad de juguetes esparcidos por todo el piso.

Tranquilo y limpio. Los Bóxers generalmente no son ladradores notorios, lo cual es importante si tienes paredes comunes con un repudiador de perros. Alerta y protector, normalmente ladra sólo si su morada o él se sienten amenazados. Esta raza es muy limpia teniendo un pelaje que requiere de poco aseo y preparación. Estos adictos a la televisión odian estar sucios.

Advertencia. Aunque un Bóxer adora mirar desde un ático de lujo tanto como un Shih Tzu, si no estás dispuesto a pasar tiempo con él o estás fuera alrededor de 12 ó 15 horas al día, esta raza probablemente no es la mejor opción. Este es un perro divertido y faldero, sólo espera a levantarte del sofá para que veas cómo te queda el regazo después de tenerlo cargado por un rato.