¿Puede un Malamute estar bien en un lugar cálido?

muteUn perro ártico en un clima cálido parece un objeto anacrónico y como tal sufrirá algunas consecuencias de su nuevo habitad, después de todo tienen toneladas de pelo y se sobrecalientan fácilmente. Pero si tu pasión es el Alaskan Malamute, puedes preguntarte si puedes ser dueño de uno por el lugar donde vives. La respuesta es sí, pero con muchas consideraciones extras que debes tener en cuenta.

Un perro ártico no está bien en un clima cálido. Mira a un Alaskan malamute y te darás cuenta de que no ha sido creado para los climas cálidos. Es una antigua raza criada en las frías e implacables zonas costeras de Alaska y Canadá que tiene una doble capa de pelo. Un Alaskan malamute que no sabe lo que es un verano no va a estar bien en un clima cálido por el simple hecho de que no está preparado para aclimatarse al calor.

Pero ¿puedes tener uno? El truco para ser propietario de un Alaskan malamute en áreas cálidas es entender que tu perro necesita cuidados especiales. Tener al perro al aire libre durante el día no es bueno para esta raza, debes tener en cuenta que el malamute necesita aire acondicionado más que tú. Frío y agua fresca en todo momento son necesidades constantes así como el cepillado diario y peinado para mantener el pelaje de tu malamute libre de pelos muertos y residuos.

Pelo por todas partes. Los malamutes mudan el pelaje dos veces al año. En climas cálidos cualesquiera que sea el mes, tu malamute decidirá que es el momento adecuado para mudar su pelaje, por lo que tu ropa, muebles, coche, casa y todo lo que tu mascota toque estará cubierto de pelo. Tener más de un malamute podría significar que siempre tendrás pelo de tus perros por todos lados. Cepilla el pelaje de tu perro lo mejor que puedas cada día para evitar las esteras y el pelo excesivo regado por todas partes, como ves el derrame es a gran escala en esta raza pero tomando algunas medidas podrás minimizarlo un poco.

Limita el ejercicio. Durante los días más calurosos del año debes ejercitar a tu Alaskan malamute en las horas más frescas de la noche o no hacerlo. En esta temporada los cuidados especiales con tu mascota y el clima deben extremarse y aunque te lo pida con esa inquieta mirada no debes complacer sus deseos de salir a jugar, mantenlo siempre en la zona climatizada y permítele acceso constante al agua para que pueda refrescarse si lo necesita.