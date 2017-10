¿Puede un Perro salchicha salir al exterior cuando hay calor?

Aunque los Perros salchicha tienen este nombre no se debe pensar que van a estar bien si son expuestos a altas temperaturas. Aunque asimilan el calor mejor que otros perros, no pueden estar por mucho tiempo en el calor extremo. Pueden calentarse demasiado y la lucha para enfriar nuevamente su cuerpo puede provocarles condiciones de salud bastante complejas, sobre todo si experimentan cambios bruscos de temperatura.

Asimilación de las temperaturas. No todos los perros asimilan bien el calor exterior, los Perros salchicha se encuentran entre las razas más capaces de lidiar con este. Asimilan mejor el calor que el frío pero son sensibles a los cambios de temperatura. Si vas a llevar a tu mascota al exterior cálido, es crucial que no lo dejes solo. Los signos de un golpe de calor pueden aparecer rápidamente, por lo que no debes dejarlo al aire libre por más tiempo del que tarda en jadear sin realizar ninguna actividad. En un clima demasiado caliente no debes ejercitarlo, una carrera por el patio es suficiente o un paseo alrededor de la cuadra a menos que esté haciendo mucho calor cuando no debe salir.

Salud. Los Perros salchicha son propensos a una variedad de problemas de salud que pueden aumentar con el sobrecalentamiento. Además esta es una raza que tiende a ser obesa, lo que puede provocarle daños peligrosos en la columna y las patas, también puede dificultarle la respiración cuando las temperaturas suben. Es susceptible a los trastornos de la tiroides, lo que puede alterar la forma en que regula su temperatura interna. Siempre asegúrate de que tu perro tiene un certificado de buena salud porque de no ser así, puede ser que no tolere bien el calor.

Identificar un sobrecalentamiento. Ya que siempre debes controlar la actividad al aire libre de tu Perro salchicha cuando hace calor, puedes ver e identificar señales de sobrecalentamiento. Por ejemplo, fuertes jadeos, babeo, debilidad y un ritmo cardíaco acelerado, son signos de que tiene sobrecalentamiento y que debe ir a un lugar donde esté más fresco. Un perro en estas condiciones necesita un ambiente fresco, agua fría y en casos extremos, atención veterinaria inmediata.

Mantenerlo fresco. Un Perro salchicha puede soportar el calor pero eso no significa que quiera estar expuesto a este. Es probable que tu perro no se queje si le permites estar en el interior de la casa donde la temperatura es genial. Aunque algunos no dejan claro que les gusta más el calor que el frío, la mayoría preferirá un entorno con un clima controlado, saliendo para ejercitarte y para tomar un baño. Debes ponerle siempre agua para beber fresca, no fría y un lugar donde pueda sentarse y descansar. A los Perros salchichas les encanta jugar pero por lo general no dudarán en tomar las cosas con calma cuando se sobrecalienten o se cansen.