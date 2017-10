¿Puede un Terrier irlandés tener color negro en su pelaje?

Si tu cachorro de Terrier irlandés tiene color negro en el pelaje y no has escuchado que es un color aceptable para la raza, no te preocupes porque no es raro que los cachorros lo tengan, sin embargo verás cómo desaparece a medida que envejece. El Terrier irlandés era antiguamente de color negro y fuego, pero actualmente no es así.

Terrier irlandés. El Terrier irlandés cuando se desarrolla completamente mide aproximadamente 18 pulgadas de alto y pesa entre 25 y 27 libras, siendo los machos más grandes que las hembras. Tiene un pelaje duro que es fácil de cuidar. De acuerdo con el estándar de la raza, el Terrier irlandés debe poseer una doble capa de pelo siendo el pelo suave más largo en la capa interna y más fino que la capa externa. Algunos perros tienen capas simples así como más ondas en el pelo duro, esto es aceptable pero no deseable si quieren exhibirlo en exposiciones caninas.

Si muestras tu perro en exhibiciones tendrás que cortarle el pelo un par de veces al año o llevarlo con un peluquero para que lo haga. Debido a la naturaleza de su pelaje algunas personas normalmente alérgicas a los perros no presentan síntomas con un Terrier irlandés. Recuerda que no hay caninos realmente hipoalergénicos pero si algunos provocan esta reacción mucho menos que otros.

Colores. El Terrier irlandés debe ser de un color sólido. De acuerdo con el estándar de la raza los colores aceptables incluyen varios tonos de rojo, incluyendo rojo brillante, rojo dorado, rojo trigo y trigo; este último es un tono similar al rubio. El Terrier irlandés y el Irish Soft coated wheaten terrier provienen del mismo árbol genealógico canino pero en el caso del Terrier irlandés puede tener una pequeña mancha blanca en el pecho y aun así es aceptada por los estándares de la raza aunque no es deseable para su reproducción.

Personalidad. Tu Terrier irlandés tiene todo el encanto y espíritu de los habitantes de su tierra natal. Criado para matar sabandijas, aún conserva los rasgos de caza, así que ten cuidado si tienes gatos o incluso mascotas más pequeñas. No es necesariamente bueno con otros perros. Ama a su dueño y es un buen perro de familia y perro guardián. Es arrogante y valiente con tendencia a hacer travesuras si no es entrenado y supervisado. El Terrier irlandés necesita mucho ejercicio y atención. Como tiene una fuerte voluntad y decisiones propias, es imprescindible una buena formación.

Entrenamiento. Tu Terrier irlandés es un perro inteligente que tiene ganas de aprender, comienza en la etapa de cachorro y asegúrate de que aprenda los conceptos básicos tan pronto como sea posible. Va a ponerte a prueba, por lo que debes asegurarte de que sabes lo que se esperas de él. Requiere una formación firme pero no fuerte. Debido a su naturaleza de terrier y la propensión a cavar y saltar, el Club de Terrier irlandés de América recomienda tener una cerca de por lo menos 5 a 6 pies de altura en el patio. Coloca firmemente la cerca en la parte inferior para evitar que tu perro excave.