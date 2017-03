¿Puede un Weimaraner vivir con un gato?

Inteligente, leal y activo, un Weimaraner es una gran adición para tu familia a menos que tengas un gato. Incluso con una amplia formación, esta raza tiene un fuerte instinto de presa y con frecuencia mata a los gatos. Tu mejor opción para tener una convivencia pacífica es criar al Weimaraner junto al gato desde cachorro, incluso así requerirá de vigilancia.

Corazón de cazador. Actualmente la mayoría de las personas saben que los Weimaraners son compañeros para toda la familia y además empedernidos cazadores de caza menor, pero no siempre fue así. Estos elegantes perros rápidos de ascendencia alemana fueron empleados originalmente por la aristocracia para cazar lobos, ciervos y osos. El Weimaraner, apodado “fantasma gris” por su corto y liso pelaje gris, es altamente entrenable pero requiere de mucho ejercicio o de lo contrario se pondrá inquieto y descontrolado. Conserva un fuerte instinto de presa casi inexorable.

Decisiones difíciles. Si tienes un gato y un Weimaraner entonces probablemente tendrás problemas. Incluso los perros más mansos y bien entrenados de esta raza han linchado gatos. Como regla general, si tienes un Weimaraner no debes traer gatos a la casa y si tienes gatos no debes traer un Weimaraner. Si decides mezclarlos entonces tendrás que estar preparado para responder una pregunta básica: ¿Qué vas a hacer con tu Weimaraner si mata al gato? Si no estás dispuesto a mantenerlo, traerlo a casa no es justo para el perro, tu familia o tú en primer lugar.

Aproximarse al cachorro. Estudios realizados pueden ayudarte a integrar con éxito un Weimaraner y un gato en el mismo hogar. Si los introduces y socializas correctamente pueden llevarse bien. El truco está en adoptar primero a un gato joven, digamos menor de 6 meses de edad y luego de introducir al perro que tenga menos de un año de edad. Aún así esto no significa que tus mascotas podrán disfrutar de la compañía del otro, por el contrario, pueden ser indiferentes el uno con el otro. Para que este método funcione tienes que adoptar o comprar un cachorro de Weimaraner y seguir una rutina de entrenamiento riguroso. Los instintos naturales de caza de tu perro se han perfeccionado a través de generaciones y estarás librando una batalla cuesta arriba.

Entrenamiento y Disciplina. Al introducir tu Weimaraner y el gato debes mantener el primero confinado a una o dos habitaciones con una puerta para bebé y asegurarte de que el último tenga perchas seguras y rutas de escape. Ponle al perro una correa y mantenlo calmado. Esta es una práctica estándar para todas las introducciones de perro y gato. Los Weimaraners son altamente sensibles y entrenables. Utiliza refuerzos positivos como pueden ser alabanzas, afectos, juguetes y golosinas. Considera el entrenamiento con un clicker. Realiza las sesiones de introducción poco a poco y utiliza en ellas los juegos positivos. Nunca dejes que tu perro ladre, arremeta o muerda al gato. Detén todos estos comportamientos con comandos firme como “No” y “Siéntate”. De esta forma los sentimientos de tu Weimaraner serán heridos fácilmente, así que no lo sobre-regañes. Después de todo sólo está haciendo lo que su naturaleza le dicta. Evita disciplinar a un gato que ataca a un perro ya que esto puede hacer que lo desprecie de por vida y el antagonismo puede provocar su propia muerte.