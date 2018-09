¿Los Perros Pueden Comer Zanahorias? Beneficios & Receta

Muchos de nosotros optamos por alimentar a nuestros perros con una dieta casera que garantice su nutrición adecuada y para protegerlos contra algunos de los riesgos que plantean los alimentos para perros pre-envasados. La zanahoria es uno de los tubérculos más populares en la alimentación humana, y además de ser deliciosa, posee increíbles propiedades beneficiosas para nuestra salud, sin embargo, ¿son igual de beneficiosas para nuestra mascota canina? ¿Los perros pueden comer zanahorias como parte de una dieta saludable? ¿Cuál es la mejor forma de dársela? ¿Con qué otras verduras puedo alimentar a mi mejor amigo?… A todas estas preguntas daremos respuesta en este artículo, sigue leyendo.

Fundamentos de la nutrición canina

Existe debate en la comunidad veterinaria sobre si los perros son animales estrictamente carnívoros u omnívoros.

Los expertos que alegan que los perros son animales omnívoros señalan que muchos nutrientes importantes para los perros solo pueden ser adquiridos de los vegetales. Por el contrario, los que afirman que los perros son carnívoros naturales, argumentan que los canes salvajes obtienen esos nutrientes que necesitan de las frutas y las verduras a través del consumo del contenido del estómago de sus presas. Sin embargo, ambas partes, están de acuerdo en que, aunque los canes pueden beneficiarse de algunos nutrientes de origen vegetal, la proteína animal es el componente más importante de la dieta de un perro.

Por lo tanto, las zanahorias (y cualquier otro vegetal), deben formar sólo una pequeña parte de la dieta de un perro, no su alimento básico.

Beneficios de la zanahoria para los perros

Las zanahorias son muy ricas en vitamina A, que ayudan a estimular la vista humana y sin duda, hacen lo mismo para la visión canina. También son excelentes fuentes de vitaminas B, C, D, E y K, que según la Academia Nacional de Ciencias son fundamentales para la salud de los perros.

La ingesta insuficiente de vitamina A puede conducir a infecciones oculares y la pérdida de visión, tanto en los humanos como en los perros, por lo que darle zanahorias a tu mascota es una excelente manera de asegurarte que sus ojos se mantengan saludables.

Además, este tubérculo no contiene prácticamente nada de grasa, por lo que es una buena opción para los perros con sobrepeso y mayores.

Muchos propietarios de perros informan que sus compañeros caninos prefieren palitos de zanahoria cruda; una tendencia beneficiosa que puede ayudar a reducir la acumulación de sarro en los dientes y las encías.

Alimentando a un perro con zanahorias

Los perros pueden comer zanahorias crudas o cocidas, ya vimos como las zanahorias crudas pueden ser beneficiosas para la salud dental de los canes, sin embargo, la zanahoria es un tubérculo y contiene almidón y celulosa, que los perros no pueden metabolizar completamente.

Esto provoca que la mayor parte de los beneficios nutritivos (vitaminas y minerales) en las zanahorias sean inaccesibles para nuestras mascotas caninas.

Para maximizar estos beneficios, la mejor forma de alimentar, y nutrir, a un perro con zanahorias es creando un puré en una licuadora, de esta forma el sistema digestivo del perros será capaz de absorber mejor los nutrientes del vegetal.

Se debe tener en cuenta además que las zanahorias son relativamente altas en azúcar, por lo que no deben ser la principal fuente de la nutrición vegetal de un perro. Se recomienda un máximo de una zanahoria en puré, cada 2 días.

Receta: Galletas de zanahoria para perros

Si tu compañero canino ama las golosinas, estas galletas caseras de zanahoria le van a encantar.

Necesitarás:

1 1/2 tazas de harina de arroz integral

Tazón

1/2 taza de mantequilla de maní natural

Cuchara de madera

2 cucharadas de agua

1/4 taza de zanahorias cocidas en cubitos

Instrucciones:

Precalienta el horno a 300 grados F. La idea es que las galletas se sequen para que sean crujientes; cocinarlas a una temperatura baja ayuda a eliminar el exceso de humedad. Vierte 1 1/2 tazas de harina de arroz en un tazón grande y agrega 1/2 taza de mantequilla de maní y mezcla. Agrega 1/4 de taza de zanahoria rallada a la masa, y revuelve hasta que quede bien combinada. Crea bolitas de 3 cm con la masa del recipiente, y colócalas en una bandeja de horno previamente engrasada. Aplana cada bola con el dorso de una cuchara para formar una golosina en forma de disco. Hornea las golosinas durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén firmes al tacto. Retira de la sartén y deja enfriar sobre una rejilla. Asegúrate de que las golosinas estén completamente frías antes de ofrecérselas a tu amigo peludo.

Nota: Aunque las zanahorias son vegetales seguros para los perros, no le des demasiadas golosinas a tu mascota; pues podría provocar un aumento de peso, lo cual es no es saludable para un perro.

Otras verduras que tu perro puede disfrutar

Muchos vegetales no son seguros para los perros, o no ofrecen buenos beneficios nutricionales, así que, por favor, no le ofrezcas a tu perro una mordedura de tu ensalada.

Otras hortalizas saludables para darle a tu perro incluyen; perejil, pimientos, calabacín, brócoli, col o repollo, espárrago, apio, espinacas, pepino, coliflor, guisantes, papa o patata, batata o boniato y las judías verdes.

Todos los vegetales contienen celulosa, y se le deben ofrecer al perro en forma de puré, para maximizar sus beneficios nutricionales.