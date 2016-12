¿Qué es un Bulldog Inglés manchado?

Incluso las personas que no saben mucho sobre perros reconocen a un Bulldog inglés cuando lo ven. Comúnmente puede que hayas escuchado que si un bulldog tiene manchas lo más probable es que sea manchado. Eso es simplemente mito ya que son simplemente eso, manchas blancas en el pelo, las cuales se pueden encontrar en una gran variedad de tonos.

Los Manchados. El Bulldog inglés manchado difiere de los demás simplemente por tener dos colores además del blanco en el pelaje. Por ejemplo, un Bulldog rojo y blanco, el color predominantemente es el rojo con blanco en la cara o las patas mientras que en el rojo manchado el predominantemente es el blanco y tiene manchas rojas. Los Bulldog ingleses manchados se pueden encontrar en todos los colores básicos del Bulldog. Sea cual sea el color, el pelaje es más recto y corto requiriendo solamente de un aseo moderado.

Otros Colores. El American Kennel Club enumera al Bulldog inglés manchado como el menos deseable entre los colores aceptables para un Bulldog Inglés. Eso no debería importarte a menos que quieras exhibir a tu perro. Los colores más favorecidos incluyen atigrado, una mezcla de pelos más oscuros y más claros que forman un patrón. Los colores en orden de preferencia del AKC son rojo atigrado, otros atigrados, blanco sólido y rojo sólido, leonado o barbecho, este último es especie de un tono rubio. El Bulldog inglés manchado sigue estos colores en orden de preferencia.

Tallas. Un Bulldog inglés adulto pesa entre 40 y 60 libras, teniendo una altura de 10 a 15 pulgadas. Criado originalmente para hostigar a las presas, el Bulldog sigue siendo un animal musculoso de cuerpo compacto. Los machos son más grandes que las hembras.

Temperamento. El Bulldog es un buen perro para la familia ya que es amable con los niños además de ser protector. Si tienes un estilo de vida activo este probablemente no es el perro adecuado porque tiende a ser perezoso. Su pasatiempo favorito incluye comer y dormir, más o menos en ese orden. No es tampoco el perro más fácil de entrenar y necesita mucho afecto. Si quieres una mascota adorable de relativamente bajo mantenimiento, el Bulldog Inglés es el indicado. Un aspecto negativo es que no es una raza longeva. El promedio de vida es de unos 10 años.