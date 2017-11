¿Qué es un Weiner?

Es fácil comprender cómo el perro salchicha con su peculiar forma alargada recibió el apodo de perro weiner(salchicha). En su Alemania natal es conocido como perro tejón porque esas sabandijas eran su principal presa. Tu cachorro es todavía lo suficientemente valiente como para hacerle frente a cualquier persona o cosa que intente hacerte daño o a él.

Apariencia. El Perro salchicha tiene un cuerpo largo y bajo y fue criado para entrar en los agujeros de sus presas. Esta raza viene en versión estándar y miniatura, teniendo este último un peso de 11 libras en la madurez. El Salchicha estándar pesa entre 16 y 32 libras cuando está desarrollado completamente. Además del tamaño puedes elegir a tu perro por su tipo de pelaje que puede ser liso, de pelo largo o pelo duro y de varios colores. Aunque son más comunes los Salchichas rojos y blanco, otros colores aceptables incluyen el color crema y el bicolor chocolate, gris, leonado y “jabalí”, una mezcla de pelos de color marrón y oro. Todos los Salchichas bicolor tienen marcas color fuego por encima de los ojos, debajo y a los lados del hocico y del labio inferior, el borde interno de las orejas, el pecho, detrás y delante de las patas delanteras, alrededor del ano y en aproximadamente la mitad de la parte inferior de la cola.

Temperamento. En su corazón tu cachorro de Salchicha piensa que es un cazador. También tiende a ser el perro de una sola persona, lo que no significa que no puede ser una buena mascota familiar sino que va a preferir a una persona por encima de las demás. Su valor puede incitarlo a hacerle frente a otros perros mucho más grandes, por lo que tienes que tener cuidado cuando lo llevas a pasear o en el parque cuando hay otros perros. En cuanto a los gatos se le asemejan mucho a una presa, un Salchicha y un felino pueden convivir juntos pero no es probable que sea la mejor pareja. Es un buen perro guardián con un ladrido mucho más grande que su apariencia.

Entrenamiento. Inteligente pero obstinado, el Salchicha no es un perro fácil de entrenar. Puede requerir un poco de tiempo para que aprenda a hacer sus necesidades con éxito pero lo logrará con paciencia y perseverancia. Tal vez “perro excavador” es un apodo más apropiado que perro weiner porque junto con la comida es lo que más le gusta y mejor hace. Recuerda para qué fue criado este perro, así que es difícil, aunque no imposible entrenarlo para que no lo haga. Por otro lado, puedes considerar canalizar la excavación y energía de caza que tiene en competiciones como las pruebas de earthdog que incluye esas dos actividades. Tu Salchicha puede ser que no brille en las clases de obediencia pero es una estrella de earthdog.

Salud. El Salchicha es propenso a padecer de problemas en la columna vertebral. Un simple salto en el sofá puede provocarle heridas en los discos de la columna. Algunos de estos problemas en la espalda terminan en parálisis de la parte posterior de la pata. Debido a esto, el Salchicha es una de las razas más propensas a pasar parte de su vida en una silla de ruedas canina. Aunque quizás no puedas evitar que se lesione, mantenerlo en un peso saludable disminuye las posibilidades. Esta raza también es propensa a engordar, una condición que a menudo es fatal cuando el estómago se tuerce. Común en las razas de pecho profundo, una cirugía de emergencia es lo único que puede salvará a un perro afectado. Darle de comer varias comidas pequeñas durante todo el día en lugar de una grande puede ayudar a prevenir la hinchazón.