¿Qué hace que a un Jack Russell terrier le guste cavar?

Al Jack Russell terrier no es que le guste cavar sino que fue criado para hacerlo. Este es un instinto que no puedes quitarle a tu perro pero puedes entrenarlo para intentar disminuirlo. Si no puedes soportar a un perro que cava o ladra con frecuencia, considera tener otra raza. De lo contrario lo vas a disfrutar. El Jack Russel es un súper competidor del AKC Earthdog.

Jack Russell terrier. El Jack Russell terrier es una raza de perro pequeña pero fuerte, inteligente y confiada. Aunque es pequeño no es un perro faldero. Tu Jack Russell terrier puede ser valiente al punto de la temeridad. Es un perro juguetón con un instinto casi sobrenatural para hacer travesuras. Llega a medir entre 10 y 12 pulgadas de altura. Su pelaje es resistente a la intemperie, ya sea liso o duro. Aunque la raza puede tener manchas de cualquier color, de acuerdo con las normas del American Kennel Club debe tener al menos un 51 por ciento de color blanco en el cuerpo.

Historia. Jack Russell era un estudiante de teología de la Universidad británica de Oxford a principios del siglo XIX que se dedicó a criar terriers. Al reverendo le gustaba cazar y desarrolló la raza que lleva su nombre a partir del Fox terrier, el Manchester terriers y otros perros de caza. Estos perros fueron criados para trabajar, un rasgo que sus descendientes aun conservan. En el campo pueden seguir el olor de la presa acompañándolo con ladridos. Pueden mantener a su presa acorralada hasta que un miembro de la cacería la atrape. Esta raza es utilizada además para el control general de plagas. Si tienes ratas en tu granero, un Jack Russell terrier es mucho más eficaz que un felino.

Consideraciones. Es importante que socialices a tu Jack Russell terrier y que lo lleves a clases de obediencia. Este es un perro muy independiente, enérgico y decidido, por lo que una buena formación es necesaria. Asegúrate de que tienes un patio cercado y seguro ya que es un gran excavador y puede meterse por debajo de cercas que un perro promedio no podría. Debido a que es decidido y valiente, es probable que pase por una barrera electrónica ajeno a la conmoción. Criado para cazar, es muy probable que persiga a un gato como si fuera un animal salvaje. Piensa dos veces antes de traer un Jack Russell terrier a tu casa si tienes gatos, otros perros o animales pequeños. Es recomendable el entrenamiento del cajón para esta raza ya que puede ser muy destructiva si no se corrige. Cualquier dueño puede confirmarlo. Este perro necesita un trabajo que hacer y mucho ejercicio.

Pruebas de Earthdog. Las competencias de Earthdog permiten que los Jack Russell terriers y otras razas semejantes criadas para cazar alimañas puedan hacerlo. El AKC reconoce tres niveles para las pruebas de Earthdog: junior, mayor y máster. Antes de que tu mascota pueda competir en cualquiera de estas pruebas debes entrenarlo para que cace. Para ello es bueno colocar una pista de olor a rata al final de un túnel de 10 pies dentro de una jaula. El perro se introducirá en el túnel que deberá tener varios giros y ángulos en busca del olor. El perro debe ladrarles a las ratas, cavar hacia ellas, tratar de atraparlas o hacer cualquier trabajo que el juez decida con el fin de conseguir su objetivo. A medida que avance en los niveles de prueba Earthdog los túneles van aumentando progresivamente con vueltas adicionales y el perro debe llegar a las ratas en un tiempo determinado para luego permitir que su entrenador la retire de forma segura. Si alguna vez has visto un Jack Russell terrier ir tras una presa, ya sabes que quitársela de manera segura es la parte más complicada.