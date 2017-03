¿Qué hace que un Shar Pei sea arrugado?

El Shar Pei chino tiene dos marcas únicas: un hocico muy acolchonado y la piel arrugada. Estas y otras características que se encuentran en la raza son el resultado de una estrecha consanguinidad que los salvó de la extinción, aunque sin embargo le crean problemas de salud crónicos.

Genes. En 2011 estudios realizados dieron a conocer que un error accidental en los genes del Shar Pei es lo que da lugar a sus arrugas en la piel. La mucina, una sustancia clara y pegajosa, es una parte normal de muchos tejidos del cuerpo. De hecho es lo que los cirujanos plásticos utilizan para rellenar los labios delgados. A pesar de esto, cuando el cuerpo produce mucha de esta sustancia puede acumularse en la piel y causar el engrosamiento y formación de arrugas. El Shar Pei secreta tanto mucina debido a este problema genético que hace que la piel del hocico esté abultada y la del cuerpo suelta y en forma de pliegues. Este rasgo es a la vez una bendición y una maldición que sólo el Shar -Pei tiene.

Algo bueno. El Shar Pei en China fue criado no sólo como un perro de granja para trabajo, sino también como un luchador. El Shar Pei original (“piel de lija”) fue nombrado así por su pelaje denso, epidermis erizada y áspera que hacía que al morderlo fuera desagradable. La flacidez de la piel hace que sea más fácil para el perro virarse y apartarse de un oponente mientras su piel rasga fácilmente, la abundante mucina prácticamente pega nuevamente la piel haciendo que las heridas sanen rápidamente. El Shar Pei estuvo a punto de la extinción pero algunos ejemplares llegaron a los Estados Unidos para fomentar la raza y la mutación fue reforzada por la endogamia. Actualmente se están haciendo esfuerzos para reducir la consanguinidad y algunos de los problemas que ha causado.

Algo malo. Debido a su aberración genética, el Shar Pei está sujeto a una enfermedad de la piel llamada mucinosis cutánea. Esto se manifiesta en forma de burbujas claras en la piel y puede romperse de forma espontánea o por actividad y esparcirse por todo el lugar. Esto normalmente no molesta al perro y las burbujas desgarradas forman costra y desaparecen rápidamente. Estas burbujas son más evidentes en el lomo del Shar- Pei ya que pueden estar ocultas en el espeso pelaje interno donde la piel es aún más gruesa. Sin importar el tipo de pelaje que tenga un Shar Pei esto afecta su apariencia y lo hace menos agradable.

Cuidados. La mucinosis cutánea es una enfermedad benigna y no necesita más que un cuidado diario. Si a tu perro le salen burbujas no debes asustarte, sólo tienes que mantener limpias las áreas afectadas y vigilar que no adquiera ninguna infección bacteriana. Con este problema no debe ser reproducido. Si se rasca mucho consulta al veterinario para administrarle una terapia con esteroides para controlar la picazón, pero esto puede tener consecuencias no deseadas como la posible pérdida del acolchonado distintivo en su boca y de su apariencia en general. Si sólo tiene arrugas normales, báñalo cuando lo necesite pero asegúrate de secar toda la piel de los pliegues de forma rápida y completamente para que no le adquiera bacterias ni hongos. Una pulverización muy fina de talco medicado, polvo de bebé o incluso la maicena, ayudará a mantener estas grietas secas sin ocasionarle ningún daño.