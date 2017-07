¿Qué necesita un Corgis para que le hagan un corte de pelo?

Los cachorros de pelo largo que no derraman pelo necesitan cortes para no verse descuidados. Por su parte los Corgis tienen el pelo de longitud media, por lo que no tienen necesidade de visitar la peluquería con mucha frecuencia, así que aunque sientas deseos de bañar y cepillar a tu mascota, debes sabes que sus necesidades de aseo son muy bajas.

Importancia. El Corgi es una raza que tiene un pelo relativamente corto y no necesita ser recortado, de hecho, sólo los pelos de las patas y los bigotes pueden ser recortados para ser exhibidos según las normas del American Kennel Club. Los llamados Corgis de pelo mullido tienen el pelo de forma tal que les da una apariencia general esponjosa y ni estos cachorros tampoco pueden ser preparados para las exhibiciones. Si tu Corgi no será exhibido, puedes cortar su pelo para mantenerlo más corto, pero no es necesario.

Aseo regular. Al peinar a tu Corgi regularmente le eliminarás el pelo suelto y estimularás el crecimiento del pelaje. Para esto puedes utilizar un peine para Galgos que tiene púas de tamaño medianas y gruesas. Comienza con las púas gruesas; así eliminas el pelo muerto. Después de peinar a tu cachorro con las púas gruesas puedes utilizar las medianas. Termina con un peine de púas finas. El aseo debe ser semanal como mínimo.

Recortas los pelos de las orejas y las patas. Utiliza tijeras para mascotas para mezclar el pelo largo de la base de las orejas con el pelo más corto. Las orejas de los Corgi pueden llegar a ser muy suaves y esponjosas, por lo que mezclar el pelo de las orejas con el pelo del cuello le dará a tu cachorro una apariencia limpia. Recortarle el pelo de las patas no es necesario pero le da una apariencia más elegante. Utiliza unas tijeras para recortar los pelos que sobresalen entre sus almohadillas y ten sumo cuidado al hacerlo.

Advertencia. No lo afeites ni le pidas a un peluquero que lo haga. Los Corgis tienen una capa doble que le ofrece protección contra los rayos del sol. Un Corgi afeitado podría sufrir una quemadura solar. El cepillado y un corte con tijeras no dañarán la capa doble de tu mascota pero el afeitado puede dañar irreparablemente el pelaje su pelaje. Si el folículo del pelo se daña por el afeitado no volverá a crecer y tu Corgi puede quedarse con puntos de calvicie.