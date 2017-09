¿Qué perro está en la etiqueta de la comida para perros de la marca Cesar?

Cuando el departamento de marketing de César fue a buscar a un perro para representar a la empresa y vender sus productos, optaron por un West Highland white terrier. No es difícil entender por qué. El Westie, como le llaman sus amigos, es más que adorable y muy inteligente.

Apariencia. Si estás pensando en traer un Westie a tu vida, puedes estar seguro de que tendrás un pequeño pero activo compañero. En la madurez pesan entre 15 y 21 libras alcanzando de 10 a 11 pulgadas de alto. Como su nombre indica su pelaje es blanco como la nieve y sus ojos oscuros y redondos como botones.

Historia. Este terrier nativo de Escocia fue criado originalmente como cazador de roedores, incluyendo tejones y zorros. Las referencias históricas datan del siglo XVII. Originalmente llamado Poltalloch terrier, la raza hizo sus primeras apariciones en las exposiciones caninas en el siglo XX. El American Kennel Club registró por primera vez a la raza como Roseneath terrier en el año 1908, aunque el nombre cambió a West Highland white terrier al año siguiente.

Personalidad. Feliz, amable y curioso, hacen que el Westiesea un buen perro para las personas que viven solas o las familias. Es adaptable, así que mientras pases tiempo a su lado, no importará si vives en la ciudad, los suburbios o en el campo. Es un buen perro guardián pero podría exagerar en los ladridos. Los Westies generalmente se lleva bien con otros perros aunque podría tomarles un poco más de tiempo con los gatos. Con paciencia y entrenamiento deben aprender a convivir. Aunque es pequeño no debes confundirlo con un perro faldero. Necesita de ejercicio regular o toda esa energía que tiene podría canalizarse en comportamientos no deseados. Como terrier la excavación es su segunda naturaleza. Llevar a tu Westie a clases de obediencia es una sabia inversión.

Aseo. Para mantener su pelaje sano un baño regular es sólo uno de los aspectos a considerar en el aseo de un Westie. Tiene un doble pelaje con una capa interna suave y la externa densa y más áspera. Cepilla a tu Westie todos los días y llévalo a la peluquería con regularidad para que le hagan un corte. Si es un perro de exhibición necesitará que un peluquero le prepare el pelaje.

Salud. Los Westies sufren de varios problemas genéticos de salud. Las alergias a menudo afectan a la raza, especialmente la dermatitis atópica, la que ocasiona pérdida del pelaje y trastornos graves en la piel. Si tu Westie se ve afectado por problemas de la piel, es posible que desees llevarlo a un veterinario dermatólogo en lugar de a un veterinario general. La fibrosis pulmonar idiopática, apodada “enfermedad pulmonar del Westie” que provoca dificultades respiratorias severas. Y un defecto genético que hace que el exceso de cobre se acumule en el hígado también son comunes en la raza.