¿Qué perro miniatura se originó en México?

Cuando piensas en los perros mexicanos miniatura el primero que te viene a la mente es el Chihuahua. Este bello perro de hecho, podría ser la raza mexicana canina miniatura más conocida, pero no es la única. El Xoloitzcuintli, otra raza de perro que viene en tamaño toy y miniatura también se originó en México.

Chihuahua. La mayoría de las personas están familiarizadas con el adorable Chihuahua. Estos lindos cachorros son clasificados como una raza Toy por el American Kennel Club. Pueden tener el pelo corto o largo y normalmente pesan no más de 6 libras. Es una raza alerta con cualidades como de terrier. Su diminuto tamaño le hace ser un perro que necesita poco ejercicio, por lo que es bueno para aquellos que viven en la ciudad. No obstante, la variedad de pelo corto puede ser sensible a las temperaturas frías.

Historia. Gran parte de la historia del Chihuahua no se conoce con certeza. Lo que sí se sabe es que fue utilizado en ceremonias y como mascota de la clase alta de los habitantes originales de México. Algunos creen que evolucionó a partir del zorro del desierto, dándole su pequeño tamaño, grandes orejas y ojos radiantes. Reciben este nombre por la región de Chihuahua.

Xoloitzcuintli. El Xoloitzcuintli es otra raza mexicana que viene en tres tamaños: toy, miniatura y estándar. Puede ser calvo, en cuyo caso son también llamados perros mexicanos sin pelo. Las variedades sin pelo tienen una piel dura protectora, suave y ceñida al cuerpo. El pelaje es corto y liso que varía en color desde el negro, negro grisáceo o rojo, hígado o bronce. También puede tener manchas blancas. Las versiones toy miden de 10 a 14 pulgadas de alto y las versiones miniatura de 14 a 18 pulgadas de alto.

Historia. El Xoloitzcuintli se encuentra entre las razas caninas más raras del mundo. La evidencia arqueológica indica que se encontró con los humanos en el estrecho de Bering durante las primeras excursiones de estos. El nombre de la raza es una combinación del Dios indio Azteca Xolotl y la palabra Azteca itzcuintli que significa “perro”. Son valorados en las aldeas remotas de México y Centroamérica por su piel caliente. Se cree por algunas razas curan el reumatismo, el asma, el dolor de muelas y el insomnio cuando un ejemplar se acurruca junto a su dueño. No sólo cuida su hogar contra los intrusos sino que también se cree que aleja los malos espíritus.