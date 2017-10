¿Qué perro no ladra?

El Basenji africano puede verse como un perro típico pero el principal factor que lo diferencia de los otros caninos reside en sus cuerdas vocales. Aunque estos perros de caza no son silenciosos, ladrar no es su estilo, un canto tirolés y sonidos similares a risas entre dientes es normalmente lo que obtendrás de él.

Basenji. El Basenji que con frecuencia es también llamado Terrier Congo o perro del Congo, proviene de la región central de África, el Congo. Estos caninos robustos, vigorosos y pequeños aparecen en una variedad de diferentes colores de pelo y patrones que incluyen negro, rojo y rojo combinado con negro. Los ejemplares sanos generalmente pesan entre 22 y 24 libras alcanzando entre 16 y 17 pulgadas de altura.

El Basenji y los ladridos. Aunque el Basenji técnicamente posee la capacidad de producir sonidos ladrando, sus cuerdas vocales no son propicias para la vocalización. Esto es porque su órgano vocal, la laringe, tiene una posición diferente a la de los otros perros. Sus cuerdas vocales son también más estrechas, más planas y menos profundas que las de los otros caninos. Ambos componentes contribuyen al sonido clásico del Basenji que no es un ladrido de perro tradicional.

Vocalizaciones. Debido a las diferencias entre las cuerdas vocales del Basenji y los demás perros, estos cazadores africanos tienden a vocalizar de forma totalmente diferente y específica de su raza. Aunque la mayoría de los perros tienden a ladrar cuando están molestos o frustrados por algo, el Basenji es generalmente más ruidoso cuando se siente aturdido y emocionado, aunque no es siempre el caso. Algunos de los tipos de vocalizaciones clásicos del Basenji incluyen un canto tirolés, lloriqueo, gritos, sollozos, murmullos, e incluso risas entre dientes. Aullidos y gemidos generalmente están reservados para los ejemplares menos felices. Las risas entre dientes y el canto tirolés suelen identificar a un Basenji alegre.

Sonido temeroso. En raras ocasiones el Basenji deja escapar muy breves sonidos similares al ladrido de los caninos estándares. Esta vocalización indica generalmente miedo, sobreestimulación o chokcs en los cachorros. Aunque estos sonidos recortados no son muy diferentes de los ladridos normales, es probable que nunca notes que tu Basenji ladra con el entusiasmo y la firmeza de los perros de otras razas.