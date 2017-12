¿Qué perros tienen mejor disposición para adpatarse a tu vida?

Aunque cada perro es único, cada raza tiene tendencias inherentes hacia ciertos temperamentos y disposiciones. Algunos propietarios prefieren un estoico protector mientras que otros quieren un amigo que esté dispuesto a jugar sin parar. Con un poco de investigación y entendimiento podrás encontrar una raza que se adpate a tu familia y a ti.

Razas despreocupadas. Si estás buscando una raza gregaria aquí te muestro las tres B: el Bichón frisé, el Beagle y el Boyero de Berna. Estas razas amistosas son bastante tolerantes con los niños pequeños y las personas además están ansiosas por conocer a otros caninos, con los que se llevarán muy bien. El tolerante Boyero de Berna fue originalmente criado como compañero de granjeros y el feliz Bichón frisé adora acurrucarse después de jugar. Los cómics de Peanuts pueden haber lanzado al Beagle al centro de atención nacional, pero es su naturaleza curiosa y juguetona lo que le hace ser una de las mejores razas para las familias.

Leal y protector. Considera al Pastor alemán o al Chow chow cuando buscas un protector leal. El Pastor alemán es una excelente opción para las familias; son inteligentes, muy entrenables y les encanta jugar. Esta raza es muy buena con los niños y los adultos, irá hasta los confines de la tierra para proteger a su familia y te avisará sobre la presencia de desconocidos e intrusos con valentía. El Chow chow es menos juguetón que el Pastor alemán y más adecuado para una persona que vive sola. Ferozmente leal y territorial, el Chow chow protege la casa y en especial a su dueño con inquebrantable devoción.

Enérgico. Las personas atléticas a las que les gusta caminar, correr y nadar se beneficiarán con una raza que sea enérgica y activa. El juguetón Weimaraner, el atlético Dálmata y el aventurero Parson Russell terrier prosperan mejor cuando realizan ejercicios. El Weimaraner y el Dálmata tienen una resistencia interminable y son buenos compañeros para correr. El Parson Russell terrier tiene un pelaje nervudo casi a prueba de agua y energía ilimitada para ser una raza pequeña y a diferencia de muchos compañeros, estará siempre dispuesto a dar una caminata cuando el clima es sombrío.

Cariñosos y tranquilos. Para algunas razas su sentido de la aventura no llega mucho más allá de un lugar donde puedan estar cómodas. El Cavalier King Charles spaniel, el Shih tzu y el Galgo son compañeros tranquilos que prefieren pasar el día descansando en el interior. A pesar de la reputación atlética del Galgo, esta raza se contenta con estar acurrucando su cuerpo huesudo en un lugar cómodo durante horas. Al Cavalier King Charles spaniel le encanta dar y recibir afecto durante todo el día. No obstante, no debes pasar todo tu tiempo acurrucándolos en el sofá ya que estas razas requieren cortos paseos diarios para que puedan tener una buena salud.