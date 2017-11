¿Qué significa hipoalergénico con respecto a los perros?

Muchas personas no pueden ser dueñas de un perro porque sufren desagradables reacciones alérgicas cuando están cerca de uno. Las razas de perros hipoalergénicos son supuestamente seguras para las personas alérgicas y les permiten tener el placer de ser dueñas de un cachorro.

Factores desencadenantes de la alergia. Las alergias se producen cuando tu sistema inmunológico entra en contacto directo con algo que resulta inofensivo para otros pero que para ti genera reacciones incómodas. La alergia a los perros se debe a una proteína que se encuentra en la saliva, las patas y las células epiteliales, las cuales abundan en la caspa de los animales. Esta caspa, generalmente en forma de escamas de piel, se pega al pelo del perro. Cuando el cachorro se sacude deja caer el pelo muerto liberando los alérgenos que provocan estornudos, ojos llorosos y picor.

Hipoalergénico. Los perros hipoalergénicos son la mejor opción para aquellas personas alérgicas que quieren tener un cachorro. Estas razas derraman poco pelo por lo que hay menor cantidad de pelo disperso en el medio ambiente que es lo que acrecienta las alergias. También tienden a producir menos caspa que es lo que pone en alerta a tu sistema inmunológico. Las razas como el Poodle, el Maltés y el Bichon frisé no pierden la misma cantidad de pelo que otras razas como el Collie, por lo que pueden reducir considerablemente tus reacciones alérgicas.

Controversia. El viejo refrán “si es demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es”, aparece a menudo cuando se habla acerca de los perros hipoalergénicos, ya que algunas organizaciones piensan que la creencia de un perro que no causa alergias es falsa. En estudios realizados recientemente no se encontraron muchas diferencias entre la cantidad de alérgenos producidos por los supuestos perros hipoalergénicos y los otros perros. No se pudo demostrar que hubiera ninguna reducción de alérgenos para apoyar la afirmación de que estas razas son más seguras para quienes sufren de alergias a cualquier otra raza.

Resumiendo. Aunque algunas organizaciones e investigadores comparten la idea de que un perro seguro es aquel que no cause alergias y sus esfuerzos investigativos se centran en encontrar procedimientos y productos que lo garanticen, muchas de las personas alérgicas han logrado con éxito ser dueñas de un perro de una de estas razas llamadas hipoalergénicas. Cada perro tiene características propias y una persona con potencial de alergias también tiene características únicas, así que debes pasar algún tiempo con tu raza elegida antes de dar el gran paso. Tus alergias pueden aparecer con un Poodle y en su lugar no provocarte ni un resfriado con un Bichón Frisé. Investiga sobre estas razas, encuentra un criador respetable y tómate un tiempo antes de decidirte.