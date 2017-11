¿Qué significa que un perro sea certificado por el AKC?

Hay diferentes maneras de registrar o certificar a tu perro con el American Kennel Club, sin embargo lo más difícil en estos casos es rastrear su linaje. Certificar a tu cachorro con el AKC es como hacerle un árbol genealógico, pero no cualquier perro puede hacerlo, para esto primero tiene que ser evaluado y clasificar.

Certificación. Normalmente tienes que tener cierta documentación para certificar a tu perro con el AKC, es como cuando tienes que tener tu licencia de conducir para solicitar una tarjeta de crédito. Tienes que ser capaz de brindar documentos con su fecha de nacimiento, tamaño de la camada, fecha en que lo compraste, su sexo entre otros. También tienes que proporcionar información sobre su ascendencia, por lo que tienes que contactar con su criador y solicitar la información si no la tienes.

¿Qué significa certificarlo? La certificación del AKC es simplemente una documentación que registra su ascendencia y la aprueba, no tiene nada que ver con su capacidad para participar en exhibiciones.

Descalificaciones. No todos los perros, incluso los de raza pura, están calificados para ser certificados por el AKC. Incluso si sabes que tu perro es de raza pura, tienes que ser capaz de proporcionar la documentación que así lo demuestre. Esto significa que los perros indocumentados como los que provienen de un local de rescate o aquellos que son de un criador pero no tienen suficiente documentación, no son elegibles para el registro del AKC. Registrar a tu perro con otra organización como el Continental Kennel Club, el United Kennel Club o el North American Purebred Dog Registry también puede descalificarlo para ser miembro del AKC.

Alternativa de certificaciones. Aunque el AKC requiere que conozcas el linaje de tu perro y tengas la documentación que lo legitima, la organización ofrece certificaciones alternativas. Por ejemplo, es elegible para formar parte del programa de AKC: Canine Good Citizen del AKC, que fomenta la formación y tenencia responsable de perros que pasan una prueba de entrenamiento y educación. También puedes registrar a tu perro con el AKC Purebred Alternative Listing/Indefinite Listing Privilege que es una forma de certificación que los perros descalificados de la membresía estándar del AKC pueden obtener. Aunque los perros con esta certificación no califican para participar en los mismos actos que los otros certificados por el AKC, si son registrados como miembros de una raza reconocida por este club.