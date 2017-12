¿Qué sucede cuando un Yorkie tiene problemas en el hígado?

Según estudios realizados el Yorkshire terrier tiene mayor probabilidad de desarrollar desviación en el hígado que las otras razas. Afortunadamente, la mayoría responde bien a la cirugía de corrección de este problema congénito. Aunque el Yorkie puede experimentar otros problemas del hígado, la desviación de este es la más común en la raza.

Desviación del hígado. También conocido como derivación portosistémica, la desviación del hígado no permite que el hígado de tu Yorkie elimine adecuadamente las toxinas de su sangre. Cuando tu perro estaba en el útero de su madre, el hígado de esta filtraba y eliminaba las toxinas de sus fetos mediante una derivación de un portal sus vasos sanguíneos. Después del nacimiento, las derivaciones deben desarrollarse rápidamente dentro de los cachorros si todo está normal. En los Yorkies afectados por la desviación del hígado este desarrollo no ocurre y la sangre no filtra a través del hígado, provocando que las toxinas se acumulen en sus cuerpos.

Síntomas. Los Yorkies afectados muestran signos de desviación del hígado desde edades tempranas, incluyendo tamaño inusualmente pequeño, falta de desarrollo muscular, pérdida de peso o dificultad para aumentar de peso. Además experimentan problemas neurológicos como convulsiones y ceguera temporal. Otras señales incluyen comportamientos extraños como pegar la cabeza contra una pared u otro objeto sólido, tener la mirada perdida, dar vueltas o caminar con pasos largos y falta de energía en un perro joven. Además la piel y el pelo parecen malsanos. Algunos Yorkies pueden tener vómitos o diarrea así como una sed constante y orinar mucho. Tu Yorkie puede no exhibir todos estos síntomas pero de ser así es porque está enfermo.

Diagnóstico. El veterinario realizará varias pruebas para confirmar que tu cachorro tiene una desviación del hígado. Los análisis de sangre generalmente revelan si el perro tiene altos niveles de enzimas hepáticas y baja cantidad de nitrógeno ureico en sangre, lo cual es una señal de que tiene desviación. Un análisis de orina puede contener cristales o evidencia de infecciónque también son síntomas comunes. El veterinario realizará una ecografía, una tomografía axial computerizada o una resonancia magnética para dar un diagnóstico definitivo.

Tratamiento. Aunque algunos perros con derivación del hígado son tratados con medicamentos, la cirugía es la mejor opción. Si tu perro no puede someterse a una cirugía el veterinario puede prescribirle una dieta baja en proteínas así como un medicamento que disminuye la absorción de toxinas. Los antibióticos ayudan a deshacer cualquier infección que tu Yorkie tenga y a eliminar las bacterias productoras de toxinas dañinas que se acumulan en su cuerpo. Alrededor de un tercio de los perros que son tratados con medicamentos tienen una vida normal aunque cerca del 50% son eventualmente sometidos a la eutanasia por problemas neurológicos.

Cirugía. El veterinario puede recomendarte un especialista para la cirugía de derivación del hígado que tu Yorkie está padeciendo. Cuando tu Yorkie sea sometido a la cirugía para reparar la desviación de su hígado, el cirujano cerrará el vaso sanguíneo forzando el flujo de sangre hacia el hígado. A menudo los vasos sanguíneos interiores del hígado no están bien desarrollados y no pueden abrirse fácilmente. En ese caso el cirujano generalmente instala un constrictor que eventualmente cierra la derivación o coloca una sutura alrededor de la desviación. Se necesita aproximadamente un mes para que la derivación del hígado se cierre utilizando estos métodos. La mayoría de los Yorkies se recuperan bien pero algunos pueden tener disminución de los niveles de azúcar en la sangre después de la cirugía. Algunos caninos también experimentan convulsiones. Tu perro se quedará en el hospital unos pocos días después de la cirugía para recuperarse y que el veterinario lo observe.