¿Qué tipo de pelaje tiene un Schnauzer?

De origen alemán, el Schnauzer tiene un pelaje con dos capas distintivas y pelo a lo largo de la cara que le da un aspecto barbudo. Con recorte frecuente y aseo la capa externa del Schnauzer seguirá siendo áspera y nervuda pero le dará un aspecto hirsuto a la capa interna que no muda periódicamente.

Pelaje. El Schnauzer viene en blanco, gris y negro, incluyendo marcas de sal y pimienta, tonos negro y plata y negro azabache. La característica que distingue a este perro es su doble capa. El Schnauzer tiene una capa interna suave y densa que crece cerca de la piel y una capa externa fibrosa. Además largos pelos suaves erizados crecen en las patas de este perro.

Stripping vs corte. El Schnauzer que participa en exhibiciones requiere de stripping regulares por parte de estilistas profesionales para sacar los pelos de la capa interna. No es un proceso doloroso ya que el peluquero retira de forma manual únicamente los pelos muertos para mantener el pelaje del perro con un mejor aspecto nervudo. El corte es una manera más rápida y más fácil de asear a tu Schnauzer pero altera ligeramente la capa, por lo que no es permitido para perros de exhibición. Ya sea con un stripping o corte, la capa nervuda de tu Schnauzer eventualmente tendrá una apariencia hirsuta.

El derrame de pelo en un Schnauzer. Conocido como una raza que no derrama, el Schnauzer derrama menos que la mayoría de los perros, siempre y cuando su capa interna sea revisada con regularidad para quitar los pelos muertos. El pelaje hirsuto exterior es relativamente escaso por lo que vertimiento es menos notable pero aunque muy poco notable debes estar claro de que esta raza si derrama pelo.

Mantenerlo limpio. No debes bañar a tu Schnauzer más de una vez al mes a menos que esté sucio porque le quitarás los aceites que lo protegen. Moja completamente a tu perro bigotudo con agua tibia y crea una espuma con un champú suave para perros. Usa un champú para perros anti-lágrimas en la cabeza y el pelo de la cara. El enjuague es esencial ya que incluso una pequeña cantidad de champú que quede puede irritar la piel de tu cachorro. Aplica un poco de acondicionador sin enjuagarlo en el pelo del cuerpo y de la cara y péinalo mientras está húmedo. Frótalo con una toalla absorbente y luego deja que se seque al aire libre o utiliza un secador de pelo en el nivel bajo, péinalo con los dedos y dale forma a su capa externa nervuda mientras se seca.

Cuidados del pelaje en la casa. Limpia los restos de comida que tienen tendencia a quedarse en el pelo de la boca de tu Schnauzer antes de que se sequen y sean difíciles de eliminar. Mantener la barba de tu pequeño perro limpia llega a ser una gran tarea, por lo que puedes llevarlo a un peluquero para que se la recorte cada 6 a 8 semanas. Cepilla a tu mascota al menos dos veces por semana con un cepillo de cerdas redondeadas para evitar que su pelo se enrede y para eliminar los residuos que se quedan en este.