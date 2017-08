¿Qué tipo de perro transporta un barril?

Tienes que amar a un perro que va a una fiesta equipado con su propio barril, ese sin duda será un perro que sabe cómo pasar un buen rato. Muchas personas asocian al San Bernardo con la transportación de barriles en sus cuellos, sin embargo esa imagen es más leyenda que realidad.

Surgió una leyenda. Cuando un San Bernardo podía localizar a un viajero perdido en los Alpes, el perro grande y peludo se tumbaba sobre la persona para mantenerlo caliente y lamerle la cara para mantenerlo consciente. El protocolo de rescate fue embellecido un poco en 1820 cuando un artista Inglés pintó un cuadro de uno de los perros de rescate llevando un barril de brandy mientras iba a ayudar a un viajero en apuros. Nadie sabe si el pintor en realidad vio a un perro de rescate alpino con un barril en el collar, pero no se supone que un San Bernardo llevara alguna bebida alcohólica como ayuda. Posiblemente el artista pensó que un viajero con hipotermia daría la bienvenida a un trago de brandy para revivirlo a la espera de la ayuda humana que seguiría a su rescatador canino, pero no sería de mucha ayuda en la prevención de la hipotermia y la congelación. Contrariamente a lo que creen muchas personas beber el aguardiente haría que los vasos sanguíneos exteriores se dilataran llevando la sangre a la piel, acelerar la disminución de la temperatura del cuerpo y acelerar la pérdida de calor.

Otras razas de búsqueda y rescate. El San Bernardo es de gran valor para las misiones de búsqueda y rescate por su audición superior y sentido del olfato. Casi cualquier raza de perro, incluso los que no son de raza pura, pueden ser entrenados como animales de búsqueda y rescate. Si los ejemplares implicados tienen características de perros de trabajo y de pastoreo como el instinto de cazar o perseguir, recuperar y complacer a sus seres dueños ayuda aun más en estas tareas. Algunas de esas razas utilizadas en estas labores son los sabuesos, los Labradores retrievers y los Pastores alemanes.

Barriles para tu perro fiestero. El hecho de que no sea históricamente exacto, eso no significa que no puedas equipar a tu San Bernardo u otro perro de rescate para que sea fiestero. Algunas tiendas de mascotas especializadas y sitios web en línea venden pequeños barriles de madera de roble adornados con pequeños tapones, grifos y accesorios con collares de cuero que se pueden personalizar con el nombre de tu perro o tu bebida favorita. Sí, los pequeños barriles son completamente funcionales y contendrán tu bebida siempre y cuando sea a base de alcohol ya que cualquier otro tipo de líquido, incluyendo el agua, podría hacer que crecieran bacterias en la madera.