Rasgos de comportamiento del dachshund

Dachs significa tejón en alemán y precisamente este perro tan adorable fue criado desde sus orígenes para cazar comadrejas.

Cazador

No dejes que su comportamiento afable te engañe. En cada perro salchicha hay un perro tejón esperando para salir. Déjalo salir al patio trasero y verás cómo va a perseguir a cualquier forma de vida silvestre que vea, o excavar en caso de que un tejón viva debajo del área. Los doxies ven a los gatos y otros animales pequeños como sus presas, aunque el gato adecuado los puedes poner fácilmente en su lugar. Se recomienda pensarlo muy bien antes de traer un gatito a casa si tienes un doxie.

Socializando con las personas

Aunque estos perros pueden adaptarse bien a la convivencia dentro de una familia, sobre todo si los niños son mayores y saben cómo cuidar su larga espalda, los doxies tienden a encariñarse más con una sola persona. Quien sea el afortunado tendrá un compañero de patas cortas siguiéndolo a todas partes. Si eres la persona elegida, asegúrate de que tu mascota no se vuelva muy sobreprotectora ni gruña cuando otros miembros de la familia o amigos se acerquen a ti.

Perro guardián

Un doxie es un buen perro guardián. Si él está cerca, nadie se acercará a la casa sin que lo sepas. No obstante puede darse el caso de que esté ladrando y realmente no haya nadie en los alrededores. Tal vez solo se trate de un pájaro que se posó cerca de la ventana. Un buen entrenamiento de obediencia puede ayudar si los ladridos son excesivos.

Entrenamiento

La independencia y la terquedad de este canino no hacen muy fácil su entrenamiento. Pueden ser difíciles de educar, o tener “accidentes” si algo les molesta. No es un perro que se destaque en las clases de obediencia, pero no porque no sea inteligente, es brillante, activo, pero le gusta hacer las cosas a su manera. Tener paciencia es clave para el entrenamiento de un salchicha. Las golosinas son una gran motivación para ellos, pero no exagere. Es importante mantener a un perro salchicha con el peso adecuado para reducir el estrés en su espalda.