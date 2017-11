Rasgos y comportamiento del Blue heeler

El Blue heeler es un tipo de Pastor ganadero australiano que es inteligente, leal y protector. La raza se deriva del Dingo australiano que fue reproducido con el Collie de pelo liso azul merle. Como resultado de esa primera mezcla se obtuvieron perros de color negro y marrón y dálmatas que luego se utilizaron para producir perros Blue heeler.

Descripción física. El Blue heeler es un perro de tamaño mediano que pesa de 35 a 45 kilos. Es azul manchado o moteado y a menudo tiene marcas negras o marrones. El pelaje es corto, denso, doble y tiende a derramarlo. Es un perro potente y musculoso con las orejas erguidas. Sus patas son pequeñas y redondas y tiene las pesuñas cortas. El Blue heeler mantiene su larga cola hacia abajo con una ligera curva. Los cachorros son blancos al nacer, un rasgo heredado de los dálmatas.

Temperamento. Tu Blue heeler tiene un fuerte instinto de pastoreo y vigilancia. Este es un perro que establece fuertes lazos con su familia y es protector y afectuoso. Como es desconfiado con los extraños puede ser un valiente perro guardián. Es tenaz y tiene mucha energía. Tu Blue heeler debe estar bien entrenado o puede ser que persiga coches, bicicletas y niños. Su objetivo es complacer pero pondrá a prueba tus límites. Su fuerte instinto dominante requiere de un dueño firme.

Comportamiento social. La socialización temprana se recomienda ya que el Blue heeler tratará de arrear a los niños y a otros animales, a menudo mordisqueando sus talones. Esto es por instinto pero puede convertirse en un problema. Si no está debidamente socializado puede volverse agresivo. Un Blue heeler debidamente entrenado y socializado es un excelente perro para la familia. Es ágil e incansable, le encanta correr y jugar con los niños y es un compañero cariñoso amante de la diversión.

Trabajo. Siendo una raza de trabajo, tu Blue heeler requiere mucho ejercicio y estimulación mental. No es un perro de apartamento y dejar que se ejercite en una zona cercada no es suficiente. Tu Blue heeler puede llegar a ser un masticador destructivo y ladrar constantemente si no tiene ejercicio físico y mental necesario tales como pruebas de arreo, agilidad, entrenamiento, carreras y juegos con discos y pelotas. Esta es una raza muy inteligente que le va bien en el entrenamiento de obediencia.