Razas de perros con pocos problemas de salud

Aunque la esperanza de vida puede variar de una raza de perro a otra basado en una variedad de factores, algunas son propensas a tener un menor número de problemas de salud que otras. Si deseas evitar la molestia de las altas facturas del veterinario y el dolor de perder a un perro antes de tiempo, considera la adopción de una de estas razas.

Razas puras vs mixtas. Aunque no se han realizado estudios en profundidad, algunos profesionales de la salud de los animales opinan que los perros mixtos son generalmente más sanos que los perros de razas puras. Si bien la palabra “raza pura” podría sugerir una cuidadosa crianza y así una menor susceptibilidad a las enfermedades, en realidad pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades congénitas graves como la displasia de cadera y enfermedades del corazón que los perros mixtos. Dado que las líneas de razas puras son a veces bastante cortas, las condiciones hereditarias tienen una mayor probabilidad de ser trasmitidas. Como los perros mixtos no poseen una cantidad significativa de material genético de razas puras son menos propensos a ser endogámicos y por tanto menos propensos a desarrollar estas condiciones.

Razas pequeñas. El Chihuahua es una de las razas más pequeñas de perros, no suele pesar más de 6 libras. Los ejemplares de esta raza han llegado a vivir más de 15 años y a pesar de que pueden ser propensos a hipotiroidismo y luxación de la rótula, los cachorros de criadores de renombre normalmente no desarrollan estas condiciones. El Bichon frisé también es una raza sana. Los problemas de salud que pueden desarrollar son las alergias y los ojos llorosos que por lo general no son potencialmente mortales.

Razas de tamaño mediano. Un Pastor ovejero australiano tiene el récord de mayor longevidad: 29 años. Estos perros son una raza sana y activa que no es afectada por muchas condiciones de salud hereditarias. El problema de salud más común que se observa en estos perros es la atrofia progresiva de retina. Otra raza de tamaño mediano que no tiende a requerir mucho cuidado veterinario es el Border Collie. Es una raza de trabajo resistente que puede ser propensa a la displasia de cadera pero una cuidadosa crianza puede ayudar a reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.

Razas grandes. Conocido por su apariencia elegante y gran velocidad, el Galgo también es conocido por ser una raza relativamente libre de problemas importantes de salud. Algunos de los problemas de salud más comunes que afligen a esta raza son los padecimientos dentales pero se pueden remediar fácilmente con el cepillado regular y una dieta saludable. El Poodle es otra raza que tiende a vivir bastante, teniendo una esperanza de vida de 10 a 15 años. Aunque estos perros pueden ser propensos a desarrollar displasia de cadera, los chequeos de salud antes de la reproducción pueden reducir en gran medida los riesgos de padecer esta enfermedad.