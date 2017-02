Razas de perros no alergénicas

Técnicamente hablando no existe un perro no alergénico pero si algunos menos propensos a causar alergias que otros. El pelo no es la causa de las alergias sino la caspa de la capa de piel muerta. Si eres alérgico y quieres tener un perro no debes preocuparte porque algunas razas son mejores que otras para aquellas personas que son alérgicas, siendo esta probablemente la razón por la que estás buscando un perro no alergénico.

Perros que no derraman pelo. El American Kennel Club recomienda varias razas de perros para aquellas personas que son alérgicas, entre ellos están: Bedlington terrier, Bichon frisé, Crestado Chino, Irish water spaniel, Kerry Blue Terrier, Maltés, Poodle, Perro de agua portugués, Schnauzer, y el xoloitzcuintli, las cuales no derraman pelo y por ende producen menos caspa.

Raza para todos. Las razas que no derraman pelo incluyen una amplia variedad de tamaños de perros, temperamentos y niveles de energía. Esto ayuda a que puedas encontrar un perro que también se adapte a tu personalidad, estilo de vida y que no te provoque alergias. Es importante que selecciones un perro de raza con pedigrí para que puedas estar seguro de que no va a derramar pelo.

Perros de diseñador. El Labradoodle, un cruce entre un perro Labrador y un Poodle, en ocasiones es considerado como hipo alergénico. Pero una vez que se mezclan las razas ya no se puede estar seguro de si el perro no va a derramar pelo. Cualquiera de los perros hipo alergénicos cruzados con otra raza no es una buena opción ya que no se puede garantizar que el perro resultante será hipo alergénico.

Descripciones de algunas razas. El Bedlington terrier tiene un pelo rizado y lanudo con una cabeza delgada en forma de cuña. El Bichon frisé tiene un aspecto polvoriento con un pelaje rizado. Algunas personas no son muy aficionadas al aspecto de los Crestados chinos y un ejemplo de ello es que eligieron a un ejemplar llamado Sam como el perro más feo del mundo durante tres años consecutivos. El Irish water spaniel tiene un pelaje rizado y puede pesar hasta 65 libras. El Kerry Blue Terrier luce un pelaje suave y como es una raza de caza, por lo general no se lleva bien con los gatos. Los Malteses tienen el pelo largo y blanco, sedoso y pesan unos cinco kilos. La familia de Obama hizo al Perro de agua portugués famoso al llevar uno a la Casa Blanca porque a la hija Malia tiene alergias. El soft-coated wheaten terrier tiene el pelo largo, sedoso y puede pesar hasta 40 libras. Debes tener presente que los perros de pelo largo pueden traer polen del exterior que puede irritar a las personas alérgicas.

Cuando puedes elegir tamaño de un perro. Los perros tienen diferentes tamaños y las personas alérgicas generalmente están mejor con perros de tamaños más pequeños. Donde al igual que el miniatura y el estándar, el Poodle Toy podría ser la mejor opción. Un tamaño más pequeño significa que producirá menos alergénicos. El Schnauzers también puede encontrarse en tres tamaños: miniatura, estándar y gigante. El xoloitzcuintli no tiene pelo y puede encontrarse en los mismos tres tamaños que el Poodle: Toy, miniatura y estándar.