10 razas de perros que pueden vivir en un apartamento

Los apartamentos a menudo han limitado el espacio de vida en el cual se sentirían realmente cómodos la mayoría de los perros, sin embargo, hay muchas razas que son adecuadas para vivir en ellos. La mayoría tienen menos necesidades de aseo y en general son bastante tranquilas.

La mayoría puede habitar bien en apartamentos pues se adaptan bien a un estilo de vida bajo techo, tienen bajos niveles de energía y menos requisitos de ejercicio. No se describen solo a las razas Toy, hay razas de perros grandes que también son aptos para vivir en apartamentos o condominios.

Aquí están las 10 mejores razas de perros que han demostrado que pueden vivir bien en un apartamento

El Bichon Frise es una raza Toy que posee un pelaje suave. Anhela la compañía de los miembros de la familia. No es un yapper, lo cual hace que sea excelente para vivir en un apartamento. Posee un temperamento alegre y una inteligencia excepcional que permite entrenarlo fácilmente. Son muy sociables y puede relacionarse muy bien en compañía de otros animales domésticos. Estos pequeños perros guardianes pueden ser difíciles de educar y pueden desarrollar el llamado “Síndrome de perros pequeños” si no hay un humano que los dirija firmemente. Son activos en interiores siempre y cuando hagan suficiente ejercicio. Su cabello esponjoso necesita aseo diario y un baño mensual. Por ser una raza que pierde muy poco pelo es bueno para las personas propensas a las alergias.

El Chihuahua es una raza de perro Toy. Es muy vivaz y tiene un carácter alegre. Por tener un carácter enérgico necesita de un propietario que lo domine de la manera adecuada con el fin de evitar el “Síndrome de perro pequeño” y debe recibir la socialización en edades tempranas. Puede ser difícil de educar si no reciben un entrenamiento firme. Son inteligentes por lo que pueden aprender de manera rápida. Cuando se le deja dominar la casa puede desarrollar malos hábitos como saltar sobre la gente y morder a los niños. Un Chihuahua que viva en un apartamento debe tener caminatas diarias para proporcionar el ejercicio y la estimulación mental que necesita.

El Pug tiene una actitud alegre y despreocupada que es altamente contagiosa. Son muy cariñosos y les encanta jugar. Tienen una aguda inteligencia y fácilmente pueden llegar a aburrirse cuando sus sesiones de entrenamiento no tienen cosas nuevas. Su carácter puede llegar a ser fuerte cuando no tienen un propietario firme. Son buenos perros guardianes pero no son yapper, lo que permite que viva bien en apartamentos. Pueden llevarse bien con los niños y otras mascotas. Es relativamente inactivo mientras vive en interiores y pueden desarrollarse bien en una casa sin jardín. Le encanta quedarse en casa porque su hocico corto no le permite adaptarse bien a las condiciones climáticas extremas.

Hay tres tipos de Poodle que son reconocidos oficialmente por el AKC: Poodle Toy, Poodle Miniatura y Poodle Estándar.

Los Poodle poseen inteligencia notable que los hace una de las mejores razas de perros para entrenar. Son muy sociables y les encanta estar rodeados por personas. Son alegres y pueden ser muy divertidos. Pueden ser buenos perros guardianes, pero en ocasiones ser tímidos y excitables si no reciben suficiente ejercicio. Tienden a desarrollar un comportamiento dominante si el propietario no puede establecer supremacía sobre él. Puede morder a las personas cuando se burlan de él o lo toman por sorpresa. A menos que se entrene correctamente tiende a ladrar mucho. Están muy bien adaptados para vivir en interiores pero les encanta pasar tiempo al aire libre para jugar. No son muy nerviosos cuando no se les da suficiente ejercicio. Ya que son muy inteligentes necesitan mucha estimulación física y mental para evitar que se aburran y desarrollen comportamientos negativos.

El aspecto de un bulldog sin duda puede ser intimidante, pero las apariencias engañan, porque son uno de los perros de raza más gentiles, sin embargo, ser dueño de uno puede tener sus desventajas pues son pocos los que tienen suficiente valentía para tener un encuentro cercano con uno. Desconocido para muchos, un Bulldog es muy cariñoso y amable con los niños. Es un excelente perro guardián pero en ocasiones puede ser testarudo y determinado. Puede ser muy persistente y no se da por vencido fácilmente. Anhela la atención humana.

El Salchicha es una mascota cariñosa y devota para la familia. Sin embargo, puede ser un poco difícil de entrenar y educar. Para evitar problemas de conducta en desarrollo necesita un dueño que lo domine, ya que si no ve un líder “alfa” tiende a sufrir de ansiedad, ladrar de manera obsesiva y morder. También puede llegar a ser extremadamente impredecible y ser sobreprotector de ciertos objetos y su territorio. Cuando vive en apartamentos una caminata diaria puede mejorar mucho su temperamento.

El Lhasa Apso es un perro pequeño agradable y animado. Fluyen bien con entrenamiento motivante y son muy obedientes con los miembros de la familia. Son buenos perros guardianes debido a que poseen un agudo sentido de la audición. Pueden vivir bien en un apartamento pero necesitan ejercicio diario que le proporcione estimulación física y mental. Las caminatas diarias también pueden satisfacer su instinto primario de caminar. Los que no reciben suficiente ejercicio a menudo se ha observado que desarrollan problemas de conducta negativa.

El Shih Tzu es un perro feliz y muy amigable por lo que fácilmente puede hacer amigos. Por ser muy alerta y atento llegan a ser buenos perros guardianes. Les encanta estar rodeados por personas y pueden vivir bien con otros animales domésticos en el hogar. Algunos que son difíciles de educar pero por lo general responden bien al entrenamiento paciente y constante. Necesitan un propietario que pueda someterlos o de lo contrario será dominante y desarrollará un comportamiento indeseable, incluso puede llegar a gruñir o morder. Es un buen perro para vivir en apartamentos ya que son muy sensibles al calor. Las caminatas diarias le proporcionarán estimulación física y mental así como cumplir con su impulso primitivo de pasear. Aquellos que no reciben suficiente ejercicio tienden a desarrollar problemas de conducta, por lo tanto, a pesar de que son buenas mascotas para vivir en apartamentos, necesitan de paseos diarios.

Los Yorkies son perros pequeños llenos de energía y valor; se comportan como perros grandes encerrados en pequeños cuerpos. Son muy cariñosos con los miembros de la familia pero necesitan un dueño que lo domine, de lo contrario, pueden hacerse cargo de la casa y desarrollar tendencias agresivas. Están bien adaptados a la vida del apartamento ya que son muy sensibles a los climas fríos. Aunque crecen bien en interiores, necesitan ejercicio diario para eliminar sus energías reprimidas.

Este pequeño perro de huesos finos y delgados es muy cariñoso y apacible. Es sumiso y no quiere nada más en el mundo que complacer a sus propietarios. Pueden ser muy sensibles a su tono de voz y sus acciones y puede decir si puede dominarlo o no. A pesar de que poseen excelentes habilidades de socialización pueden ser reservados con los extraños. Pueden ser fácilmente entrenados, sin embargo, pueden ser tímidos y muy nerviosos si no reciben suficiente ejercicio de manera regular. Son muy sensibles al frío.