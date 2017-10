Las 10 razas de perros más caras

Existen razas específicas de perros que se han convertido en símbolos de estatus en una sociedad que pone importancia en el precio o valor de las cosas. El ser una raza de perro popular realmente no determinar el valor monetario de un perro. Hay muchos factores que pueden ayudar a establecer el lugar que le corresponde a una raza de perro en la lista de los perros más caros del mundo. Un perro puede llegar a ser costoso cuando se trata de una raza pura o que pertenece a una raza de perro raro. También puede dispararse cuando se trata de un descendiente de un perro premiado, sin embargo, el valor de un perro y en consecuencia, su precio, puede aumentar a pasos agigantados cuando se ve en manos de una celebridad, lo que se conoce como el factor C. Cuando una raza de perro tiene un cierto factor C, muchos dueños de perros emprenderán una carrera loca por poseer uno porque será un símbolo de estatus obvio.

Aquí está una lista de los perros más caros del mundo actualmente.

El Akita (Akita Inu) proviene de la isla de Honshu, en la región de Akita en Japón. Se conoce como el Perro Nacional de Japón y de hecho, es una de las siete razas de perros que han sido elegidas como Monumento Nacional. En Japón también se considera al Akita como sagrado, de hecho, estatuas pequeñas del Akita se les da a los nuevos padres para transmitir los deseos de buena salud. Ser propietario de un Akita también es símbolo de buena fortuna.

Los Akita son dóciles y muy cariñosos, inteligentes y valientes, sin embargo se necesita un jefe dominante que pueda entrenarlos y controlarlos firmemente para evitar que se conviertan en tercos y agresivos. Pueden crecer hasta una altura de 71 cm y alcanzar un peso de hasta 54 kilogramos. En Japón se ha utilizado como un perro de caza. Son conocidos por desafiar las condiciones climáticas adversas durante las expediciones de caza. Han sido utilizados en el trabajo policial y militar, trineos y en peleas de perros.

En 1938 Helen Keller llevó el primer Akita a los Estados Unidos, fue llamado Kamikaze-Go y le fue obsequiado por el Gobierno Japonés cuando estuvo de visita en la Prefectura de Akita.

Un Akita por lo general cuesta entre de $ 1.500 y $ 4.500.

El Collie Barbudo es considerado como una de las más antiguas razas de Gran Bretaña. Se dice que surgió alrededor de 1514 cuando un pastor escocés comenzó a cruzar un Polish Sheepdog con otros perros de su rebaño como el Komondor y el Old English Sheepdogs. En 1967 nació la primera camada de Collie Barbudo en los EE.UU.

Los Collie Barbudos son buenos cazando y agrupando manadas. Pueden crecer hasta una altura de 20 a 22 pulgadas y alcanzar un peso de 60 libras. No se desarrollan bien cuando se crían en interiores o espacios estrechos. Odian estar confinados y prefieren estar al aire libre, incluso en condiciones climáticas adversas.

El precio de un Collie Barbudo está alrededor de los $ 1,000 – $ 5,000.

El Faraón es considerado como una de las razas de perros domésticos más antiguas del mundo. La raza se remonta alrededor del 4000 al 3000 AC en el Antiguo Egipto. Se piensa que los fenicios los llevaron a Malta y Gozo que son islas del Mediterráneo. En 1974 el Faraón fue reconocido como el Perro Nacional de Malta, donde es conocido como el Kelb Tal-Fenek.

El Faraón es un perro con excelente vista y olfato. Es un buen compañero para el hogar siempre y cuando se le proporcione todos los días ejercicio al aire libre. Es bueno con los niños pero exhiben sus instintos de protección con los desconocidos.

El Faraón es un perro que sonroja su nariz y orejas cuando se excita. La raza es conocida por ser muy sensible a ciertos insecticidas y medicamentos.

Hoy en día un Faraón cuesta alrededor de $ 2.500 – $ 6.500.

La constitución masiva del Mastín Tibetano esconde una fiel, tranquila y buena mascota por naturaleza. Puede crecer hasta una altura de 25-28 pulgadas y alcanzar un peso de alrededor de 170 libras, aunque han habido algunos informes sobre Mastines Tibetanos en Europa de 220 libras.

El Mastín Tibetano puede vivir a gusto en un apartamento, siempre y cuando se tome largas caminatas diariamente. A pesar de que tiene un pelaje largo es adecuado para las personas alérgicas.

El Mastín Tibetano, llamado “Do-Khyi”, es una antigua raza de perros cuya existencia data alrededor del 1100 AC. Durante siglos estuvieron aislados en la remota Región Montañosa del Himalaya en el Tíbet donde se utilizaron como perros guardianes. No fue hasta el 1800 que la raza fue introducida en Europa cuando a la Reina Victoria de Inglaterra de regalaron un ejemplar.

En 1970 los Mastines Tibetanos fueron importados a los Estados Unidos. Aunque la raza se ha vuelto rara en el Tíbet, ha ganado popularidad en Inglaterra y Estados Unidos.

Hoy un Mastín Tibetano puede costar alrededor de $ 2.200 – $ 7.000.

El Rottweiler también llamado Rottweil Metzgerhund, que literalmente se traduce como “Perro del Carnicero”. Muchas personas sienten miedo de este perro por su enorme y poderoso cuerpo así como de las historias escuchadas sobre ellos, sin embargo, ha sido una mascota leal y devota a muchas familias. Su lealtad y su instinto de protección son inmensamente grandes y, en presencia de amenazas y peligro, arriesgan sus vidas para defender la de su familia.

Los Rottweiler son muy inteligentes, además de ser excelentes mascotas y perros guardianes son una de las mejores opciones para la policía, los militares y las actividades aduaneras. Puede crecer hasta una altura de 25-27 pulgadas y pesar de 115-130 libras. Puede vivir en un apartamento siempre y cuando se le dé suficiente ejercicio todos los días.

Se cree que la raza desciende del Mastín Italiano que fue utilizado como perro guardián, perro de trabajo, perro mensajero y para el trabajo policial en la Edad Media. En el German Rottweiler Club (DRK) se estableció por primera vez en 1907 y fue reconocido oficialmente por el AKC en 1931.

Hoy en día un Rottweiler puede costar alrededor de $ 2.000 – $ 8.000.

Hay dos tipos reconocidos de Chow Chow: Chow Chow de pelo áspero y Chow Chow de pelo liso. La raza es conocida por su distintiva lengua de color negro azulado y sus patas posteriores casi en línea recta que les hace poseedores de un paso que parece artificial.

Es una raza muy dominante por lo que necesita un dueño dominante que sea firme y consistente. Son buenos con los niños y puede convivir con gatos y otros animales domésticos cuando los llevan aun siendo pequeños.

La raza puede crecer hasta una altura de 18-22 pulgada y puede alcanzar un peso de alrededor de 45-70 libras. Son muy sensibles al calor y propensos a sufrir una anomalía en los párpados conocida como entropión. A menudo ronca a causa de su hocico corto.

Se cree que los Chow Chow están relacionados con el Shar-Pei Chino. La raza fue utilizada por los chinos para cazar, reunir en manada los rebaños, tirar de un trineo y como perro guardián. El pelaje ha sido utilizado en la confección de abrigos para humanos. No fue hasta finales de los años 1800 que el Chow Chow se introdujo en Inglaterra.

Hoy en día un Chow Chow puede costar alrededor de $ 3.000 – $ 8.500.

Tras esa apariencia intimidante el Bulldogs Inglés esconde una de las razas de perros más amables del mundo. Puede vivir bien con los niños y también es conocido por sus excelentes capacidades de vigilancia. Alcanzan una altura de 12-16 pulgadas y un peso de alrededor de 51-55 libras. Cuando se llevan a eventos de exhibición, los más pequeños son más codiciados.

Es una raza de interior y está mejor en ambientes climatizados. A menudo tienen problemas para refrescarse cuando hace calor y pueden sufrir un golpe de calor. Son propensos a problemas respiratorios debido a sus pequeñas tráqueas.

La mayoría de los partos son a través de cesárea porque incluso cuando son cachorros ya tienen cabezas grandes.

Se cree que la raza proviene de las Islas Británicas y es un descendiente del Mastín Asiático Antiguo. Adquirió su nombre cuando fue utilizada en el hostigamiento del toro y por su aspecto parecido a este.

Hoy en día un Bulldog Inglés puede costar alrededor de $ 2.500 – $ 9.000.

Los Samoyedos son perros tolerantes y juguetones. Hacen amistad con cualquiera, incluso extraños. Son muy inteligentes pero no son buenos perros guardianes. Es una raza de trabajo antiguo que se originó en Siberia. Fueron criados como perros de trabajo por los cazadores y pescadores conocidos como Samoyedos, de ahí su nombre. En el año 1889 fueron llevados a Inglaterra por Robert Scott, un explorador. La raza recibió el reconocimiento oficial de AKC en 1906.

Poseen un pelaje grueso y doble que requiere de un aseo extenso y un cepillado frecuente. Es una raza que derrama gran cantidad de pelo. Durante el clima caliente, el calor del cuerpo puede acumulársele en particular cuando se ejercita. No se sienten bien en climas muy calientes debido a su grueso pelaje.

Hoy en día un Samoyedo puede costar alrededor de $ 4.000 – $ 11.000.

Los Cavalier (Caballeros) Spaniel del Rey Carlos puede ser de varios colores: el Príncipe Carlos (tricolor), el Rey Carlos (negro y bronceado o Rubí (rojo caoba)) y, el Blenheim (rojo y blanco). El Blenheim es preferido por muchos criadores.

Son perros cariñosos con una personalidad alegre que demuestran con un aparentemente interminable meneo de la cola. Son sociables y pueden ser entrenados fácilmente. Son excelentes perros de compañía. La altura media del Cavalier King Charles Spaniel es entre 12-13 centímetros y el peso promedio alrededor de 10-18 libras.

Ya que tienden a ganar peso fácilmente el ejercicio regular y una dieta adecuada son muy importantes. Son propensos a graves problemas cardíacos genéticos por lo que es bueno revisar la historia clínica antes de comprarlo. La raza fue nombrada por el Rey Carlos II.

Hoy en día un Cavalier Spaniel del Rey Carlos puede costar alrededor de $ 1.000 – $ 14.000.

Los antepasados de Los Pastores Alemanes de pelo largo, pelo corto y pelo duro, eran perros de pastores de las regiones de Baviera, Wurtemberg y Thurginia. La primera cría se presentó en 1882 y fue en 1899 cuando el primer Schaferhunde Deutsche (Pastor Alemán) llamado Horan fue registrado. Por muchos años los Pastores Alemanes tanto de pelo largo como de pelo corto se han exhibido en competencias, sin embargo, hoy en día sólo el de pelo corto es reconocido oficialmente en las exhibiciones. La raza fue reconocida oficialmente por el AKC en 1908. Son perros muy inteligentes y les encanta la actividad vigorosa y los retos. Necesitan ejercicio regular para evitar que se conviertan en inquietos y destructivos. Crecen bien en un estilo de vida donde puedan desempeñarse como perros guardianes, perros policías, perro guía o como perro militar. También sobresalen en muchos deportes de competición como la obediencia, rastreo y las competiciones de agilidad.

Los Pastores Alemanes necesitan un líder alfa consistente que pueda entrenarlo, controlarlo y demostrar que es el líder.

Hoy en día un Pastor Alemán puede costar alrededor de $ 3.000 – $ 24.000.