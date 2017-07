Las 10 razas de perros que no pierden pelo

Muchas personas que gustan de tener un perro son hipersensibles a los alérgenos que fácilmente pueden desencadenar reacciones alérgicas. Los alérgenos comunes que desencadenan ataques de asma incluyen la saliva, pelos, orina y caspa de las mascotas caninas.

Por suerte, hay razas de perros que no pierden pelaje y tienen menos probabilidades de desencadenar una reacción alérgica. Aquellos que no pierden pelaje o pierden poco se conocen también como perros hipoalergénicos. Con menos pelo alrededor de la casa, también habrá menos alérgenos que pueden desencadenar brotes de alergias. Si se es una persona víctima de la alergia, aún puede disfrutar del amor y la amistad de los mejores amigos del hombre. Los mejores perros hipoalergénicos son aquellos que tienen la menor cantidad de caspa (escamas de piel) y los que no babean mucho.

Si se está buscando razas de perros que no pierden pelaje, un poco de investigación mostrará que hay ciertas razas de perros que se pueden elegir. La mayoría de estas razas poseen una única capa de pelo. Aparte de tener un menor riesgo de reacciones de hipersensibilidad, hay que tener en cuenta que habrá menos desorden causado por el derramamiento de pelos.

Aquí están las 10 razas de perros que no sueltan pelo y sus características únicas que ayudarán a decidir con qué raza se puede vivir en armonía.

Los Yorkshire Terrier o Yorkies son perros pequeños con gran personalidad. A pesar de que poseen un pelaje largo y lujoso derraman muy poco. Sus cabellos largos requieren de una preparación regular y cepillado para mantenerlo libre de enredos y suciedad. Puede formar un fuerte lazo de amistad con los demás miembros de la familia. Tienen una personalidad deslumbrante y son muy sociables. Siempre están alertas, se sabe que es territorial por lo que puede ser un excelente perro guardián: puede ser que ladre con fuerza a la más mínima señal de peligro o por la presencia de intrusos.

Los Dachshunds (Perros Salchichas) originalmente llamados “Teckel” en Alemania, este cazador intrépido es fácilmente reconocido en cualquier lugar por sus grandes orejas colgantes, largos cuerpos como “salchicha”, piernas cortas y cálidos ojos inteligentes, son definitivamente encantadores para cualquier persona. Existen tres tipos de pelaje diferentes, pelo suave o corto, pelo largo y pelo duro. Pueden ser buenos perros guardianes porque son por naturaleza desconfiados con los extraños. Aunque les encanta estar rodeados de personas pueden llegar a ser bastante irritables. No les gusta vivir con niños especialmente si son pequeños. De hecho, apenas pueden tolerar niños pequeños y fácilmente pueden llegar a morderlos. La variedad de pelo largo puede expulsar pelo por lo que necesita de aseo diario, sin embargo, las otras variedades no pierden tanto.

Los Poodles llamados al principio “Pudel”, “Perros de Agua” y “Caniche” poseen un pelaje lustroso y denso que puede ser rizado o acordonado pero casi nunca arroja pelo, haciendo de este una mascota ideal para aquellas personas que sufren de alergias. Necesitan de aseo con regularidad para mantener su pelaje libre de enredos. Algunos dueños optan por tener su pelaje recortado para que sea más fácil el aseo. Esta raza puede vivir bien con los niños pequeños. Su naturaleza afectuosa y amorosa ayuda a formar fuertes lazos de amistad con todos los miembros de la familia. Pueden ser excelentes perros guardianes y están constantemente alertas para ladrar y emitir una señal de alarma.

El Shih Tzu tiene un pelo largo y sedoso sin embargo, no se consideran perros que pierdan el pelaje. Sus suaves capas dobles de pelos largos necesitan ser cuidados con regularidad para evitar enredos. A menudo muchos dueños optan por cortar las capas muy cerca del cuerpo, sobre todo si no tienen el tiempo y la paciencia para hacer el cepillado diario. Este pequeño perro lleno de energía puede ser un buen perro guardián. Con entrenamiento temprano, socialización y consistencia, pueden ser adiestradas exitosamente en el uso del inodoro. Sin un líder reconocido de la familia, pueden desarrollar el llamado “síndrome del perro pequeño”, que puede hacer que se comporten como si fueran el jefe del hogar.

Los Schnauzer Miniatura criados para mantener alejadas las ratas y los ratones de la casa son muy cariñosos y poseen excelentes habilidades para ser un perro guardián, convirtiéndolos en excelentes mascotas. Su pelaje áspero y pelo fino implica la necesidad de un aseo regular pero casi nunca pierden pelo, haciendo de ellos buenas mascotas para las personas que son propensas a las alergias. La mayoría de los propietarios de los Schnauzer Miniatura prefieren tenerle el pelo corto a excepción de su barba, piernas, cejas y bigote.

El Boston Terrier también cariñosamente llamado el “Caballero Americano” debido a sus marcas que se asemejan a la ropa formal y a su personalidad refinada posee un pelaje suave y corto que puede ser fácilmente arreglado. No tiene un olor fuerte y derraman una cantidad insignificante de pelo. Le encanta estar rodeado de personas y se adapta a vivir en un apartamento porque es bastante tranquilo. Pueden ser de vez en cuando ruidosos.

El Maltés es una raza Toy que tiene el pelo muy largo y sedoso, sin embargo, no derrama pelo. Requiere un cepillado regular para prevenir esteras por tener el pelaje largo. Si el dueño decide mantener su pelo largo, el aseo frecuente puede llegar a ser costoso y consumir mucho tiempo. Aunque muy inteligente, un Maltés puede ser obstinado, lo que puede ser todo un reto durante el entrenamiento en el hogar. Es altamente excitable y sin miedo puede enfrentar a un perro u otros animales más grandes que él, por lo tanto necesita mantenerse a raya cuando se aventuran fuera del hogar.

El Bichón Habanero es el Perro Nacional de Cuba. Es una raza de pelaje sedoso y ondulado que requiere de aseo regular y no derrama mucho. Tiene una doble capa de pelo, sin embargo, a diferencia de otras razas de doble capa, su capa exterior es suave y ligera. Su pelaje fino y ligero le permite estar protegido en condiciones climáticas extremas. Sus fuertes necesidades sociales les obligan a estar constantemente con la compañía humana o bien pueden desarrollar un comportamiento negativo cuando se les deja aislados con regularidad. El Bichón Habanero es excelente con los niños y poseen un alto grado de inteligencia. Su nivel de alerta lo hace un buen perro guardián, sin embargo, nunca puede llegar a serlo porque rápidamente dará la bienvenida a un invitado.

El Westie tiene un distintivo pelaje blanco de dos capas: la capa externa es suave, dura y resistente a los cambios del clima, mientras que su capa interna es corta y suave. Derrama una cantidad insignificante de pelo que no causa desorden en el piso o los muebles. Son perros pequeños enérgicos con habilidades de caza instintivas. Pueden ladrar mucho, por lo tanto hay una tendencia para la liberación de la saliva y caspa. Su pelo fino y áspero necesita un cepillado diario para mantenerlo libre de pelos sueltos, suciedad y para prevenir enredos.

El Bichon Frise posee un pelaje espeso y ondulado. No desprende pelos pero su capa blanca esponjosa necesita ser cepillada a diario. Puede ser que necesite de un profesional una vez al mes para su aseo lo cual puede ser costoso. Algunos dueños optan por recortarle pelo cerca de su cuerpo para que sea menor el mantenimiento. Son mascotas amigables y cariñosas en las que se puede confiar ya que avisa cuando hay extraños y puede hasta morderlos. Pueden vivir bien con otros animales domésticos en el hogar. Son propensos a sufrir de trastornos de la piel que pueden dar lugar a antiestéticas manchas calvas e irritaciones en esta.