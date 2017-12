Al Dachshund o cariñosamente hablando perro “salchicha”, es un cazador valiente y obstinado. Existen seis variedades de perro Salchicha, el miniatura de pelo largo es una de ellas y como cualquiera de sus primos puede ser una adición hermosa para tu familia.

Historia del Salchcha miniatura. El Salchicha miniatura es descendiente de su pariente más largo y más alto de tamaño estándar. En los inicios de 1800 en Alemania la población de conejos se estaba convirtiendo en un problema, así que los criadores alemanes decidieron intentar crear un perro Salchicha de tamaño más pequeño que puediera cazar a los conejos fácilmente cuando estuvieran dentro de sus pequeñas guaridas. Con el tiempo los dueños se preocuparon más por el tamaño y la capacidad de caza que por la apariencia, así que no hicieron ninguna distinción entre los perros de pelo duro, largo y corto. Estas diferencias sólo comenzaron a importar cuando los cachorros empezaron a participar en las exhibiciones.

Reconocimiento del Salchicha miniatura de pelo largo. A inicios de 1900 el Salchicha miniatura se convirtió en una raza popular en el Reino Unido. En 1935 el Club de Salchicha miniatura fue creado y registrado por el Kennel Club Inglés. Tan sólo 14 años más tarde el Club solicitó y recibió reconocimiento por el Salchicha miniatura de pelo largo como una raza independiente. En los Estados Unidos estos pequeños cachorros de pelo largo aparecen en diferentes divisiones dentro de las clases de perro Salchicha.

Tamaño y apariencia. El Salchicha miniatura de pelo largo tiene las patas cortas y el cuerpo largo, lo que lo hace perfecto para cazar animales pequeños que se viven bajo tierra. El peso ideal para un Salchicha miniatura adulto de pelo largo es de 8 a 11 libras, teniendo el tamaño perfecto para acurrucarse en tu regazo mientras disfrutas de una buena película.

El Salchicha de pelo largo fue cruzado con el Spaniel alemán para obtener el pelo largo. El pelaje es suave, sedoso y crece más largo alrededor del cuello, el pecho, las orejas y las patas. El pelaje es largo en la cola y se mueve como si fuera una bandera. El Salchicha miniatura de pelo largo viene en una variedad de colores incluyendo marrón, negro, bronceado, rojo y rucio.

Temperamento. El Salchicha miniatura de pelo largo fue criado inicialmente para ser un buen perro de caza, razón por la que en ocasiones tu cachorro puede ser obstinado e independiente, aunque son buenas cualidades en un perro de caza no tanto para uno de compañía. También puede ser un poco distante o desconfiado con los extraños y es común que muerda si no está bien socializado. Tu Salchicha miniatura puede aburrirse fácilmente y lo compensará a través de la excavación, ladridos excesivos y otros comportamientos destructivos. Debes tener presente que aunque tu Salchicha miniatura de pelo largo sea pequeño no es un perro de regazo. Esta es una raza que requiere de una cantidad moderada de ejercicio e interacción para ser un miembro feliz de la familia. Algunos criadores afirman que es más tranquilo que sus otros parientes por los rasgos de Spaniel que tiene en su linaje, pero necesita ser un miembro activo de tu familia para ser feliz.

Salud. Debido al largo del cuerpo, las lesiones de espalda son comunes en el Salchicha miniatura de pelo largo y un alto porciento de ejemplares experimenta alguna lesión durante sus vidas. Esta raza es también propensa a una enfermedad ocular degenerativa que causa ceguera llamada atrofia progresiva de retina. Si compras tu cachorro a un criador debes asegurarte de pedirle pruebas de que ambos padres están libres de este defecto.