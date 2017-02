¿Se le puede poner un bozal a un Bóxer?

Ya sea que tu Bóxer porque es un comedor de guijarros o porque tengas miedo de que se vuelva agresivo en una situación determinada, los bozales juegan un papel importante para evitarle lesiones a tu mascota y a otros. Mientras que otras razas pueden usar todo tipo de bozales, el Bóxer no, por tener su cara plana por lo que deberás esforzarte un poco más en la búsqueda.

Braquicéfalo. Esa cara bonita y plana de tu Bóxer puede causarle dificultades para respirar en ciertas condiciones. Estos perros se encuentran en el grupo de razas conocidas como braquiocefálicas. Su cara plana y hocico corto le provocan ciertos problemas respiratorios debido a que sus cortas vías respiratorias pueden obstaculizar el flujo de oxígeno. Los conductos nasales comprimidos también pueden afectarlo. Así que cuando tú Bóxer esté respirando con mayor dificultad, debes limitar sus horas de juego y ejercicio, sobre todo cuando el clima es más húmedo ya que sufre más de dificultad al respirar que las razas no braquicéfalas. Esta es la razón por la cual muchos conocedores de la raza sugieren el uso de un arnés para pasear a un cachorro y nunca un bozal porque interfiere con su respiración.

Bozal cesta. Cualquier bozal que pongas alrededor de la nariz de tu Bóxer y le mantenga la boca cerrada puede no resultar del todo bueno, incluso durante cortos períodos de tiempo, ya que puede evitar que tome suficiente oxígeno. No obstante los bozales cestas son perfectas para tu mascota de cara plana. Tienen un extremo cerrado que imposibilita que pueda morder a un animal o persona pero no queda ajustado sobre la nariz y la boca. Este bozal es como una jaula que le permite a tu Bóxer abrir la boca para jadear y beber agua.

Tomarle las medidas. Si el bozal es demasiado corto, la nariz de tu Bóxer puede quedar pegada contra el extremo resultando incómodo y puede dificultarle la respiración. Por otra parte, si es demasiado grande podría quitárselo. Tendrás que tomar las medidas del hocico de tu cachorro midiendo desde la punta de su nariz hasta casi una pulgada debajo de sus ojos. Puedes tomar el diámetro de la boca envolviendo una cinta métrica flexible alrededor de su hocico, una pulgada por debajo de sus ojos. La última medida es la circunferencia de su cuello que puedes tomar de igual forma poniendo la cinta métrica en la parte más gruesa del cuello. Agrega siempre cerca de 2 pulgadas a la circunferencia del hocico para que no le quede demasiado apretado y le provoque un ataque.

Acondicionado con un clicker. Usando un clicker puedes ayudar a que tú Bóxer asocie el bozal con algo positivo como puede ser un sabroso pedazo de pollo. Empieza despacio dejando que revise el bozal y lo huela, a continuación haz clic y dale una golosina. Eventualmente querrá olerlo e incluso tocarlo con las patas y le darás otra recompensa por eso. Puedes lentamente subir la apuesta colocando unas golosinas en el bozal y luego hacer clic en cuando ponga la cara dentro para comerla. Con el tiempo puedes ponerle el bozal durante unos segundos y darle una golosina, luego se lo dejarás por más tiempo hasta que lo vea como una parte ampliada de su nariz. El uso del clicker hará que tu perro asocie el sonido con algo bueno que está por suceder y por consiguiente también supondrá lo mismo cuando vea el bozal. Para lograr este comportamiento primero debes asociar el clicker con las recompensas y las golosinas, haz clic y recompensa a tu cachorro con una golosina varias veces al día hasta que te mire en busca de un convite cada vez que sienta el clic, luego estarás listo para empezar a introducir el bozal.

Advertencias. Si notas que tu Bóxer tiene problemas para tragar o respirar, quítala el bozal inmediatamente. Aunque un bozal cesta es perfectamente seguro para los perros braquicéfalos, puede suceder que tu pequeña mascota pase un poco de trabajado si no está acostumbrado a usarlo correctamente. Recuerda siempre que si bien el bozal ayuda a prevenir las mordidas no es a prueba de fallos y tu perro todavía puede embestir duramente con el bozal a otras personas o perros y saltar sobre ellos, por lo que siempre debes manterlo controlado cuando esté en zonas comunes.