¿Se tranquilizará un dachshund después de ser castrado?

Los dachshunds disfrutan de actividades lúdicas, ya sea que estén castrados o no. La respuesta a si un perro castrado o esterilizado se calmará después de recuperarse de un procedimiento realizado para eliminar sus capacidades reproductivas, dependerá de la definición de comportamiento apropiado que tengan sus dueños.

Se elimina el impulso sexual. Tener un dachshund esterilizado, que no es más que la extirpación quirúrgica de los órganos sexuales femeninos o la castración que es la eliminación de los testículos de los machos, le quita al perro la capacidad de reproducirse. Un perro castrado generalmente deja de tener el impulso por aparearse y formar pareja. Un macho castrado no buscará hembras disponibles, mientras que una hembra esterilizada no tendrá un ciclo de calor, por lo tanto, no estará en celo.

Más interés en los seres humanos. Una vez que el impulso hormonal para reproducirse de un perro ha desaparecido, este se muestra más interesados en sus compañeros humanos y en las tareas que realizan. Sin embargo, puede o no ser cierto, ya que muchos dueños a menudo interpretan que la falta de interés de su perro se debe a la búsqueda de parejas. Después de la castración los dueños perciben que sus mascotas tienen un mayor interés hacia la interacción con los seres humanos, por lo que lo consideran como un comportamiento de fijación o tranquilizador, cuando en realidad puede ser que su perro tenga una cosa menos en su lista de tareas.

Pasada la pubertad. La mayoría de los caninos se castran a los 6 meses de edad. En este momento de su vida, los perros están en la versión canina de la pubertad. Cualquier mamífero, ya sea humano o canino, al pasar por la pubertad va a comportarse de forma errática en algunas ocasiones. Cuando los niveles hormonales fluctúan, también ocurren cambios en el comportamiento. A medida que las hormonas se estabilizan, esto se interpreta como una tendencia calmante que comienza a surgir. En realidad, todos los perros al envejecer tienden a ser menos enérgicos.

Calmar los ánimos. El dachshund es una raza de perro ocupada ya que se siente constantemente atraída por lo que está a su alrededor. A esta raza le gusta ladrarle con determinación a todo lo que ve, sin importar la edad que tenga o su estado físico. Es por eso que, si tu perro pierde sus capacidades sexuales, esto no cambiará las características propias de su raza o su personalidad individual. Si tu dachshund era excitable antes de la cirugía, lo más probable es que siga perdiendo la calma cuando un extraño invada tu patio trasero o cuando lances una pelota.