Shar Pei con un trastorno en la piel

Si tu Shar Pei no sufre de un trastorno en la piel debes considerarte afortunado. Tratar con problemas dermatológicos es parte de la vida que probablemente compartas con tu mascota arrugada. La buena higiene y el examen diario de la piel de tu Shar Pei pueden cortar algunos problemas de raíz. Encuentra un veterinario que esté familiarizado con la raza para que ambos puedan vivir más seguros.

La piel de un Shar Pei. El principal problema que afecta a la raza son las enfermedades de la piel. Algunos problemas de la piel son producto de la alimentación, pulgas o alergias ambientales que provocan inflamación como puntos calientes. Si tu perro sufre de alergias, las reacciones de la piel no sólo implican picazón constante sino también la pérdida del pelo e infecciones. Sólo se necesita una pulga para que tu perro sensible se vuelva loco y cause estragos en su piel. Las arrugas son un excelente lugar para el cultivo de bacterias y hongos. Puedes encontrar bultos en la piel de tu perro que requieren de pruebas para determinar si son malignos.

Sarna. La sarna es la preocupación de la piel más común en el Shar Pei. Aunque los ácaros que causan la sarna pueden vivir en los perros más sanos sin ocasionarles problemas, esto no es igual en el Shar Pei. La sarna demodectic afecta a los perros más jóvenes, lo que provoca la pérdida del pelo e inflamación en la cabeza, las patas y el tronco. Aunque se necesita tratamiento, tu perro puede superar su sensibilidad a los ácaros. La sarna demodectic generalizada aparece en los perros viejos y es mucho más grave entonces. Tu perro puede sufrir de infecciones en la piel durante toda su vida. Los medicamentos pueden tratar la sarna demodectic pero no curarla. No reproduzcas un Shar-Pei con sarna demodectic generalizada, pues podría trasmitirla a su descendencia.

Otros Trastornos de la piel. Aunque las infecciones en los pliegues de la piel pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de tu perro, es más probable que afecte su hocico. Te darás cuenta de que tiene enrojecimiento en la piel y olor fétido. Debido a que su pelo es corto y duro, si llegan a encarnarse pueden causarle infecciones en la piel. Eso generalmente sucede con la pioderma, que normalmente se encuentran en las patas. La mucinosis cutánea, una condición que causa burbujas en la piel que contienen líquido, esta condición es común en la raza.

El hipotiroidismo. Si la glándula tiroides de tu perro que se encuentra en el cuello no está produciendo suficiente cantidad de hormona surge hipotiroidismo. Debido a que la glándula tiroidea regula gran parte del metabolismo del Shar Pei y afecta a muchos de sus sistemas corporales, los problemas de la piel y pérdida de pelo son los síntomas más evidentes. Aunque el hipotiroidismo a menudo aparece en el Shar-Pei, la raza también es propensa al síndrome eutiroideo que tiene síntomas similares al hipotiroidismo. El veterinario medirá los niveles hormonales en la sangre de tu perro y si tiene deficiencia puede recetarle hormonas tiroideas.

Prevención. Aunque no es posible que impidas por completo que tu Shar Pei tenga problemas de la piel, si puedes tomar ciertas medidas para que sea menos probable. Un buen control de pulgas es esencial, así que asegúrate de que tu perro tiene un medicamento de uso tópico u oral mensual para la prevención de pulgas. Cepíllalo diariamente y limpia sus arrugas con un paño suave. Báñalo una vez a la semana, pídele al veterinario que te recomiende un champú específico y mantén su entorno limpio. Dale de comer alimentos para perros de alta calidad.