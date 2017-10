El Chihuahua es un perro tenaz, protector y no le gusta retractarse de una pelea, aun cuando es fácilmente superado. Un Chihuahua sano que haya sido correctamente socializado es cualquier cosa menos nervioso y no hay ninguna enfermedad tal como el síndrome del Chihuahua nervioso. Si el tuyo es del tipo nervioso, una socialización pobre está entre las posibles causas ya que este no es un problema inherente a la raza.

Un perro con gran actitud. Puede ser pequeño pero el Chihuahua no suele actuar como tal porque tiene una gran actitud. Este perro es ferozmente leal, territorial, protector de su dueño y no está en su naturaleza ser nervioso o temeroso. Ya sea que disfruten o no dar un paseo ocasional dentro de una bolsa de diseñador, son animales alertas, dedicados y atentos, no tímidos o nerviosos.

Amantes del clima cálido. Si los Chihuahuas tienen una reputación de ser nerviosos se debe en gran medida a que sienten escalofríos. No te dejes engañar, porque un Chihuahua no tiembla por temor sino porque tiene frío. Estos perros no tienen mucho pelo que los proteja y no les gustan los climas fríos. Los Chihuahuas buscan lugares cálidos y si no son lo suficientemente calientes, entonces tendrán temblores visibles. Viste a tu cachorro con un suéter o abrigo para que le ayude a aliviar este síntoma.

Pobre socialización. Al igual que cualquier perro, un Chihuahua debe ser socializado con otros perros desde muy temprana edad. De hecho, esto es especialmente importante para esta raza porque como es tan pequeña y valiente puede llegar a ser agresiva, incluso con perros mucho más grandes. Por supuesto, si tu Chihuahua no es tan tenaz como la mayoría de los otros perros de su raza, la presencia de otros perros puede asustarle o hacer que parezca nervioso. La clave para socializar a un Chihuahua es igual que con cualquier otro perro: empezar desde que es un cachorro. Cuando llevas a tu Chihuahua a donde hay otros cachorros de su misma edad, hay significativamente menos probabilidad de que crezca con temor o aversión hacia otros perros. Si ya es adulto debes consultar con un especialista en conducta animal o entrenador para que le desarrolle a mejorar las habilidades sociales.

Otras causas potenciales. Si tu Chihuahua en ocasiones parece nervioso, no es debido a su raza, es probable que sea el mismo tipo de temor que puede afectar a cualquier otro perro. Por ejemplo, si parece asustado por el ruido de la aspiradora o por la presencia de perros desconocidos, estar cerca de ellos podría provocarle ansiedad. Los Chihuahuas prefieren las caras conocidas y si no están bien socializados pueden parecer nerviosos o agresivo cuando hay personas desconocidas. Este nerviosismo también está presente en otras razas, no es una característica exclusiva de esta.

Ayuda profesional. Los Chihuahuas que parecen estar siempre nerviosos, especialmente con su dueño, pueden necesitar ver a un especialista en conducta animal. Como ocurre con cualquier otra raza de perro, un maltrato en el pasado como abuso o negligencia, pueden dejar cicatrices emocionales en un Chihuahua poniéndolo nervioso incluso cuando está con personas que lo aman. Si sospechas que tu cachorro es anormalmente nervioso, busca a un veterinario o conductista para que te ayuden.