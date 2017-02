Síndrome del perro tembloroso en un Bichon Frise

Inicialmente se pensaba que el Síndrome del perro tembloroso afectaba mayormente a los perros pequeños y blancos como el Bichon Frise. Actualmente se conoce que afectan ocasionalmente a los perros jóvenes de cualquier clase y se caracteriza principalmente por un temblor insostenible que se dispara bajo ciertas condiciones. Los perros afectados tiemblan incontrolablemente teniendo rápidos movimientos en los ojos, con la medicación adecuada en ocasiones superan el problema.

Síndrome del perro tembloroso. Un Bichon Frise afectado por lo general tiene el primer síntoma de la enfermedad antes cumplir los 3 años de edad. El pequeño cuerpo del perro empieza a temblar, sobre todo si está excitado o nervioso por algo, además puede parecer débil o inclinar la cabeza. A pesar de que puedes asustarte al ver que tu perro experimenta una situación como esta, el síndrome no es fatal. Incluso si tiene temblores puede tener una vida normal.

Enfermedades neurológicas de un Bichon. Otros problemas neurológicos que afectan al Bichon pueden tener síntomas similares al Síndrome del perro tembloroso, por lo que no debes asumir que tu mascota tiene la enfermedad si presenta temblores. Sólo un veterinario puede hacer el diagnóstico, por lo general descartando otras causas. En algunas enfermedades las convulsiones pueden asemejarse al Síndrome del perro tembloroso, pero por lo general son más graves. Por ejemplo algunos Bichons sufren de discinesia aunque es poco común: los perros con este problema presentan movimientos musculares involuntarios pero están plenamente conscientes en el momento en que ocurren.

Tratamiento. Tras el diagnóstico del Síndrome del perro tembloroso, el veterinario puede mandarle prednisona que es un esteroide para aliviarle los temblores y finalmente ponerles fin. El efecto total del medicamento puede no ser evidente durante dos semanas o más. Una vez que los temblores se detienen puedes ir quitándole gradualmente la medicación o darle una dosis mínima. Sigue los consejos del veterinario y no le retires la medicina de forma súbita. El veterinario también puede recetarle tranquilizantes, especialmente si el esteroide no hace efecto.

Prevención. Aunque no se puede prevenir el Síndrome del perro tembloroso puedes tomar medidas para evitar algunos factores desencadenantes una vez que tu perro muestra los síntomas. Mantén el entorno familiar tranquilo. Tal vez puedas cambiar tus gustos musicales de fuertes a suaves. Evita las actividades que excitan a tu mascota. Dejar de recibir visitas por un tiempo puede ser bueno. Los Bichons no necesitan mucho ejercicio así que no te preocupes por querer estimularlo con demasiados juegos.