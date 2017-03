¿Son los Terrier Ratties propensos a la agresión?

Si fueras un roedor deberías de tener cuidado con el Rattie. Si eres un ser humano, que es lo más probable, entonces la historia es otra. Los Ratties vienen en dos tamaños, miniatura y estándar. Incluso el estándar no es un perro grande. Este es un perro que va a mantener tu hogar libre de alimañas y logrará ocupar un lugar en tu corazón.

Historia. Siendo un perro querido por todos los estadounidenses, el Rattie, es el resultado del cruce de muchas otras razas para crear un buen cazador de animales dañinos llevado a cabo por agricultores. Su linaje incluye Fox terrier, Beagles, Galgos entre otros. Esa mezcla crea un perro rápido, inteligente y con capacidad para cazar. Las orejas del Rattie pueden ser erectas o caídas.Al asear su pelaje corto y suave es como si se estuviera sintiendo una brisa. Es un tipo perro pequeño con una larga esperanza de vida. Es muy posible que tu mascota te acompañe durante mucho tiempo por tanto ocúpate de proporcionarle una vida sana y amorosa.

Personalidad. A los Ratties les encanta jugar con su dueño. Tu mascota se convertirá en un verdadero miembro de la familia que te seguirá a todas partes. Es un buen perro guardián pero no debes olvidar que es un terrier. Esto quiere decir que le gusta observar todo lo que está a su alrededor y que tiene un profundo deseo de cavar. Puede excederse en el nivel de ruido por lo que debes eliminar de raíz los ladridos excesivos. No es tan nervioso como otros terriers pero la ansiedad por separación es un problema en algunos Ratties, por lo que tendrás que tener cuidado cuando salgas, sobre todo cuando es joven. El entrenamiento de la caja es una buena idea aunque sólo sea para salvar tu casa de la destrucción cuando no esté bajo supervisión.

Los niños y otros perros. Los Ratties se llevan bien con los niños y su nivel de energía coincide con la de estos ya que pueden corretear y jugar mucho. No es un perro agresivo, de hecho, es posible que tengas que tener cuidado cuando está frente a otros perros porque por lo general asumirá que tiene un nuevo amigo. No obstante, su sangre de terrier le hará atacar a otro perro que lo trate mal. Tu mascota y un gato finalmente llegan a un acuerdo ya que ambos son cazadores de roedores, pero debes tener cuidado si tienes conejos u otros animales pequeños. Su herencia como perro de granja le permite ser bueno con los animales de pastoreo en caso de que tengas caballos o ganado.

Entrenamiento. Estos pequeños perros inteligentes prosperan en la formación que es algo que realmente necesitan. Los Ratties se aburren con facilidad y es entonces cuando vienen los problemas, sobre todo para ti. Es increíble el caos que tu perro de menos de 25 libras de peso puede causar en tu casa cuando no tiene nada que hacer. Si es posible llévalo contigo a los viajes y puede ser que se comporte correctamente. A esta raza le va bien en la obediencia, la agilidad, recuperación, flyball y otros deportes caninos. Esto es una buena manera de hacer que gaste energía y se mantenga alejado de los problemas.