¿Son los Yorkies perros inteligentes?

Los Yorkshire terriers traen a la mente visiones de mimados perros de bolso. A tu Yorkie no le importa que te enamores de él porque es muy adorable pero ten en cuenta que esta raza también suele distinguirse por su inteligencia. Mira más allá de sus ojos castaños y su pelo magnífico y lo apreciarás además por esta última característica.

Superior a la media. Los Yorkshire terriers pueden no ser los Einsteins del mundo canino pero son muy inteligentes. Si bien no están a la altura de los perros más inteligentes como los Border collies y los Poodles, la inteligencia de los Yorkies está por encima de la media.

Criado para trabajar. Tu Yorkie tiene sus raíces en la clase obrera. El American Kennel Club informa que los Yorkshire terriers fueron criados para ser cazadores de ratas y se utilizaban para mantener las fábricas de prendas de vestir del siglo XIX libres de las alimañas. El ser criado para un trabajo juega un papel importante en la inteligencia de que tu pequeño terrier y como es un perro de trabajo es altamente entrenable. Los buenos entrenadores pueden lograr grandes cosas con los perros de cualquier nivel de inteligencia pero saben que los perros con una mentalidad de trabajo son más fáciles de enseñar.

Entrenamiento básico. La capacitación de tu Yorkie debe comenzar tan pronto como lo lleves a casa. Lo mejor es comenzar por lo básico: la primera lección debe ser la de presentarle su nuevo hogar, deja que se familiarice con el lugar donde va a comer y a tomar agua, donde va a dormir y el lugar adecuado para hacer sus necesidades. Entrenarlo para que haga sus necesidades puede tomar unas pocas semanas pero con paciencia y consistencia va a lograrlo. Utiliza una simple palabra de mando con tu cachorro de Yorkshire terrier durante el entrenamiento desde el inicio. Va a estar listo para ir a la guardería para cachorros en el momento en que tenga 3 meses de edad. Puedes ser capaz de entrenar a tu Yorkie por tu cuenta, pero las clases ayudarán a socializarlo y a mostrarle una serie de nuevas imágenes y sonidos. Exponer a tu Yorkie a nuevos estímulos en un ambiente no amenazante le ayudará a adaptarse mejor a nuevas situaciones.

Enseñanza secundaria. Una vez que tu inteligente Yorkshire terrier ha completado su educación básica, no hay razón para pensar que su educación no puede continuar. Continúa la educación de tu mascota con buenas clases caninas y entrenamiento deportivo. A pesar de que los Yorkies están incluidos en el grupo Toy de la AKC, disfrutan de la velocidad, acción y los aplausos, haciéndolos perfectos para la agilidad y los deportes de carreras. Si ser deportista no es lo que le gusta a tu pequeño terrier, puedes enseñarle un par de trucos para estimular su cerebro como parte de su educación. Empieza con comandos fáciles como sentarse y dar vueltas. Una vez que domina las cosas simples puedes pasar a los trucos más complejos como saludar, darte los cinco o cojear.