Tipos de pelajes de un Poodle

Ya sea que te imaginas un Poodle estándar con un corte clásico de pom- pom o un Toy con un corte adorable, la palabra “Poodle” es probable que esté vinculada con una imagen de un perro muy particular. A pesar de esto el tipo de pelaje es muy variado en esta popular raza.

Rizado. El más conocido de los dos tipos de pelaje del Poodle es el rizado. Es fácil confundirse en este momento ya que algunas personas utilizan el término “rizado” para el pelaje grueso, capas densas de pelo parecidos a los humanos y otros por más blandos, similar al de los abrigos de peletería. Oficialmente, “rizado” tiene un solo significado: y es sencillamente “rizado” el cual es el pelaje del Poodle tradicional y según algunos criadores, “no derrama”. Como el pelaje no es derramado, los pelos tienden a quedar atrapados en los rizos más que en el sofá o la alfombra, lo que conduce a una percepción errónea. Este es el tipo del pelaje más común en los EE.UU. El AKC lo describe como “una textura natural y dura que es densa en todas las partes del cuerpo”. Un Poodle rizado puede tener cualquiera de los cortes de pelo clásicos de la raza y debe ser cepillado con regularidad para que no se le enreden los pelos sueltos y formen esteras perjudiciales y difíciles de quitar.

Ondulado. El tipo de la pelaje ondulado es menos común y tiende a ser confundido al ser llamado “rizado suave” en algunos círculos. Estos Poodles tienen el pelaje mucho más suave que los que lo tienen rizado. Es tan suave que puede desarrollar rizos si se deja crecer mucho. El AKC sin embargo, prefiere que les llamen ondulados, de ahí el nombre muy específico del pelaje. Estos cachorros pueden tener cualquier estilo de corte de un Poodle clásico pero se supone que debe dejarse más largo en la cabeza, el cuello y el cuerpo.

Colores adecuados. Las exposiciones caninas son muy exclusivas con el color del pelaje de un Poodle. Los colores adecuados son negro, gris (incluyendo azul y plata), marrón (chocolate y café con leche), albaricoque, crema y blanco, con la piel del mismo color que el pelaje. El estándar de la raza según el AKC es muy específica en cuanto al color del pelaje sin embargo permite que pueda variaren los ojos, el hocico y las uñas.

Mezclas de colores. Al igual que las personas muchos Poodles tienen una mezcla de colores y patrones. Aunque es mal visto en la “alta sociedad”, estos cachorros son fáciles de encontrar y pueden ser tan excelentes mascotas como los demás. El pelaje más común que no es aceptado en las exposiciones es el particolor. Esto simplemente significa que tiene más de un color en el pelaje, por ejemplo con la cabeza marrón y el resto del cuerpo blanco. Fantasma es otra de las variaciones que pueden encontrarse en estos cachorro y no significa que sean particularmente espeluznante, sino al contrario; este patrón puede encontrar preferiblemente formado por negro y fuego con manchas muy parecidas a las del Doberman. El color atigrado (marrón o claro con puntos negros en los pelos), marcas (blanco con pelos oscuros a lo largo del cuerpo) y el mismark (negro con el pechoblanco, también conocido como “smoking”) son otros tipos que no se permiten en las exhibiciones, pero que estarán encantados de acurrucarse en tu sala de estar y de ser los campeones de tu corazón.