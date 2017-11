Tipos de perros con bajos niveles alergénicos

Si anhelas tener un perro pero eres alérgico, sin dudas has estado intrigado por la idea de tener un perro con bajos niveles alergénicos. Lamentablemente no encontrarás una raza que sea completamente hipoalergénica. No obstante, algunos perros derraman muy poco pelo, lo que significa que la caspa que produce alergia se queda en su piel en lugar de ser expulsada a través del aire.

Poodle. Debes pensar que el Poodle es un perro de exposición perfectamente peinado con una personalidad de diva. Muchos propietarios de Poodles mantienen a sus perros con el pelo corto y rizado y en ocasiones con un moño por cuestiones de higiene. Estos perros inteligentes no son patatas de sofá y necesitan realizar ejercicios diarios y asistir a clases de obediencia. Puedes elegir entre los tres tamaños de Poodles para que se adapte bien a tu hogar.

Perro de agua portugués. Si te gusta un perro que disfrute el agua tanto como tú, considera adquirir un Perro de agua portugués o “Portie” como es cariñosamente apodado. Este perro enérgico de tamaño mediano tiene las patas palmeadas que le permiten nadar de manera más eficiente. Debes cepillarlo regularmente para quitarle los enredos y la suciedad y asearlo una vez al mes para impedir que el pelaje de tu Portie se ponga feo.

Bichón frisé. El tamaño pequeño del Bichon frisé, su pelaje blanco y disposición alegre le hacen parecer un juguete de cuerda esponjoso. Sorprendentemente, esta raza es extraordinariamente robusta y pueden realizar ejercicios, juegos y frecuentes paseos. Estos perros inteligentes también sobresalen en obediencia y agilidad y su naturaleza afectuosa le permiten ser una buena compañía para las personas que están en los hospitales y los hogares de ancianos. Aunque el Bichon es un perro de bajos niveles alergénicos, necesitarás llevarlo con un profesional para que lo asee para mantener la forma y condición de su pelaje.

Schnauzer miniatura. Podría considerar adquirir un Schnauzer miniatura en vez de uno gigante o estándar que son considerablemente más grandes en tamaño. Afortunadamente, el Schnauzer miniatura tiene una actitud agradable, naturaleza resistente e instinto protector que le permiten ser un buen compañero canino. La inteligencia des Schnauzer miniatura le hace ser muy entrenable y estará bien en una casa en la ciudad o en una granja grande. Aunque este perro no derrama pelo requiere de un aseo regular para mantener su pelaje libre de esteras y enredos.