Trastorno obsesivo en el border collie

Los border collies son perros de pastoreo, lo que significa que son una raza que tiende a tener comportamientos obsesivo intrínsecamente. Un cierto nivel de obsesión es necesario cuando un perro se dedica al pastoreo y ya sea que tienes un collie como perro de trabajo o como mascota, debes tener en cuenta que el comportamiento obsesivo puede reducir su calidad de vida.

Trastorno obsesivo compulsivo. Se cree que aproximadamente el 2 por ciento de todos los perros sufre de trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como trastorno compulsivo canino o desorden compulsivo de comportamiento. El estrés en el entorno de un perro puede conducir al desarrollo de comportamientos compulsivos. Los síntomas de TOC en un Border collie incluye cazar moscas, perseguir su cola, dar vueltas, ladridos excesivos, chuparse el flanco, alucinar o comer las heces de otros animales.

Prevención. Puedes reducir la probabilidad de que tu collie desarrolle TOC al reducir los factores estresantes en su ambiente. El aislamiento y extenso encadenamiento pueden causar un estrés extremo en un collie, así que asegúrate de que tu mascota esté regularmente sin correa y con espacio para moverse. Los grupos sociales son importantes para los Border collies, por lo que los cambios en la estructura de la familia o en las relaciones entre su collie y otros animales, pueden causarle estrés. Dale oportunidades para que haga ejercicio físico diariamente y asegúrate de que interactúa con otros animales o seres humanos durante todo el día. Estar solo puede ser muy estresante para un Border collie.

Cómo ayudarlo. Si tu collie está actuando estresado y obsesivo puedes ayudar a reducir estas conductas antes de que sean destructivas para la salud y la felicidad de tu mascota. Pide consejo a un veterinario sobre las posibles razones médicas para un comportamiento obsesivo. Por ejemplo, si tiene una enfermedad tiroidea, esto puede elevar los niveles de estrés y aumentar el comportamiento obsesivo. Haz tu rutina lo más predecible posible para tu perro y asegúrate de que cada persona en el hogar es consecuente en su formación y las expectativas de comportamiento de este. Algunos Border collies responden bien a masajes tranquilizantes, gafas de sol o ropa para reducir el estrés ambiental o feromonas sintéticas que vienen en aerosol.

Control del comportamiento. En ocasiones es posible que se refuerce un comportamiento obsesivo por accidente. Por ejemplo, si te ríes y alabas a tu collie cuando persigue su cola, estás premiando su mal comportamiento y es probable que continúe o lo aumente. Puedes dejar de reforzar las conductas obsesivas ignorándolo, eliminando de este modo la atención que lo recompensa. Los conductistas se refieren a esta técnica como “la extinción”. Por ejemplo, puedes salir de la sala tan pronto como tu collie empiece a perseguir su cola, si lo está haciendo como un medio para conseguir tu atención, se detendrá cuando no estés presente para recompensar o reforzar su comportamiento. En algunos casos los perros pueden realizar conductas obsesivas estando solos como una forma de auto-estimulación. En estos casos es necesario detener cualquier refuerzo o recompensación por tal comportamiento, incluso los gritos de enojo si come caca, pueden funcionar como una especie de recompensa. Debes eliminar cualquier oportunidad para que no realice tal comportamiento, por ejemplo, limpia todos los excrementos de tu perro que se encuentran en el jardín antes de dejarlo salir a hacer sus necesidades. El uso limitado de un bozal puede evitar que tenga comportamientos tales como chuparse el flanco o comer heces. No debes dejar desatendido a un perro cuando tiene puesto un bozal.