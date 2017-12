Trastornos de la piel comunes en el Dobermann

Tu noble Dobermann es propenso a una variedad de problemas genéticos algunos de las cuales afectan su piel. Muchos de estos trastornos comunes de la piel responden bien a la medicación mientras que otros no desaparecen fácilmente aunque son principalmente estéticos. Para obtener mejores resultados debes llevar a tu perro al veterinario en cuanto aparezcan los primeros síntomas.

Hipotiroidismo. Si la glándula tiroides de tu Dobermann no está produciendo suficiente hormona tiroidea es posible que presente algún síntoma. Esto es debe a que la glándula tiroides ayuda a regular el metabolismo del perro. Una de las afecciones más comunes que afectan a la raza es la pérdida del pelo y la piel se vuelve seca y escamosa. El hipotiroidismo es probablemente la condición hereditaria más común en la raza. El veterinario diagnosticará la condición mediante pruebas de sangre. Las píldoras de tiroides pueden sanar a tu perro y hacer que su pelaje vuelva a su estado normal.

Acné canino. También conocido como Foliculitis bozal, el acné canino tiene poco parecido al acné humano que ocurre más a menudo en los jóvenes. El Dobermann se encuentra entre las razas más comúnmente afectadas. Los síntomas incluyen ampollas, úlceras o pústulas alrededor del hicico y la boca que puede causarle picazón. Si los folículos pilosos infectados se revientan la condición se conoce como furunculosis. Una vez que esto ocurre tu perro puede desarrollar infecciones cutáneas secundarias. El veterinario realizará un diagnóstico raspando la piel de tu perro. Puede prescribir antibióticos internos y tópicos para el tratamiento de la infección junto con limpiadores antibacterianos para aclarar la foliculitis.

Alopecia por dilución de color. Si has adquirido un Dobermann de color azul o leonado que son más raros que el estándar de color negro o rojo, debes estar preparado para cuando tu perro desarrolle alopecia por dilución de color. El 90 por ciento de los Dobermann azules y el 75 por ciento de los leonados son afectados por esta condición hereditaria. A la edad de 2 ó 3 años el pelo de tu perro comenzará a caerse dejando la piel expuesta seca y escamosa. El veterinario diagnosticará la condición mediante una biopsia de piel. Aunque no afecta de otra forma a tu Dobermann, el pelo no vuelve a crecerle. El veterinario puede recomendar cremas hidratantes para la sequedad de la piel.

Alergias. Aunque todos los perros pueden desarrollar alergias con síntomas que se reflejan en la pérdida de pelo y lesiones en la piel e infecciones, el Dobermann pinscher es a menudo afectado y puede haber un componente hereditario. El veterinario tomará muestras de sangre y realizará un raspado de piel para llegar al fondo del problema. Si es una alergia alimentaria puede prescribirle una dieta especial. Puede tomar un tiempo antes de encontrar los alimentos adecuados que no le causen una reacción alérgica. Otras alergias son como resultado de causas ambientales tales como el polen y el moho. El veterinario puede idear un plan de tratamiento basado en los resultados.