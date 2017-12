Trastornos de la piel en un Wheaten Terrier

Aunque cualquier perro puede sufrir de alergias, estas son más frecuente en un Soft-coated wheaten terrier. Varios tipos de alergias caninas se manifiestan en esta raza, siendo los desórdenes de la piel los más comunes y generalmente tratables con atención veterinaria. El Soft-coated wheaten terrier es propenso a algunos problemas de la piel raros que son más graves en ellos que en otras razas.

Alergias. Si tu Wheaten se lame las patas constantemente, tiene escozor y experimenta pérdida de pelo, puedes sospechar que la causa es una alergia. La Dermatitis atópica se produce cuando el sistema inmunitario de tu cachorro reacciona a algo de su entorno, a menudo el polen o los ácaros del polvo. Las pulgas también causan esta reacción pero usar productos contra pulgas tópicos u orales recomendados por el veterinario generalmente resuelve el problema. Los exámenes de piel y de sangre pueden revelar la fuente de la alergia, incluso si has alimentado a tu perro con el mismo tipo de alimento durante años, puede desarrollar una alergia. Para resolver un problema de alergia alimentaria debes ir cambiando los alimentos que come tu perro hasta que descubras cual es el causante. El veterinario puede prescribir una dieta especial sin granos o que contenga carnes que no se encuentran en muchos alimentos comerciales como el conejo o el venado. Los síntomas cutáneos en estos casos son similares a los que se observan en los perros que sufren de alergias ambientales. El veterinario puede recetar medicamentos para aliviar los síntomas de tu perro. Tal vez necesites mantener a tu Wheaten en el interior de la casa lo más posible durante los períodos de alta concentración de polen. Puedes instalar un purificador de aire que ayuda a los caninos y a los seres humanos durante la temporada de alergias.

Astenia cutánea. La astenia cutánea es una rara enfermedad genética que afecta al Wheaten terrier. Esta enfermedad hace que la piel se estire y rasgue fácilmente. Aunque las áreas rasgadas generalmente no sangran, flacidez y cicatrices quedan como resultado en la piel sana. En general, la piel del perro se vuelve muy frágil y delgada. Los síntomas aparecen en los perros jóvenes. Los ejemplares afectados no deberían ser reproducidos. Aunque el veterinario puede realizar un diagnóstico tentativo estirando la piel de tu perro para ver la elasticidad, necesita realizar una biopsia de piel para confirmar sus sospechas. No existe cura para la astenia cutánea, los cuidados son la única opción. No puedes permitir que tu Wheaten terrier afectado esté ajetreado o haga ejercicios vigorosos ya que esas actividades contribuyen a las lesiones de la piel.

Síndrome de Cushing. Los Wheatens de mediana edad podrían sufrir de hipercortisolismo, un problema endocrino que a menudo es llamado Síndrome de Cushing. La glándula suprarrenal trabaja de forma acelerada y envia demasiada cantidad de la hormona cortisol al torrente sanguíneo. Los trastornos evidentes en la piel a causa del Síndrome de Cushing incluyen pérdida del pelo, sequedad, oscurecimiento y aparición de grumos duros. La piel de tu Wheaten puede dañarse fácilmente o sufrir de infecciones recurrentes. El tratamiento incluye cirugía para extirpar el tumor (generalmente benigno) en la glándula suprarrenal que está causando el problema o medicamentos para disminuir la producción de hormonas.

Enfermedades por pérdida de proteína. El Wheaten terrier es propenso a dos enfermedades por la pérdida de proteínas: proteína nefropatía y proteína enteropatía. Un perro con una de estas enfermedades es incapaz de hacer uso eficiente de la proteína excretándola en lugar de absorberla. Aunque los trastornos de la piel no son necesariamente un signo de estas dolencias graves, los perros con otros problemas dermatológicos parecen ser más propensos a padecerlas. Se están realizando estudios para determinar si ciertas sustancias o antígenos desencadenan una reacción inmunitaria que eventualmente da como resultado estas enfermedades. Aunque los trastornos de la piel generalmente aparecen en los perros jóvenes, los síntomas de la enfermedad de pérdida de proteína tales como retención de líquidos, aparecen en los Wheatens de mediana edad. Desafortunadamente el pronóstico para cualquiera de las dos enfermedades (algunos perros pueden tener ambas), no es bueno.