Trastornos neurológicos en un Dobermann

dobermanLas enfermedades neurológicas en un Doberman Pinscher pueden tener muchos nombres por lo que es fácil confundirlas con diferentes trastornos. Aunque comúnmente se le denomina síndrome de Wobbler, también se conoce como Espondilomielopatía cervical, inestabilidad vertebral cervical, malformación vertebral cervical y otros.

Síndrome de Wobbler. Es fácil ver por qué este trastorno se conoce como síndrome de Wobbler. Esa es la señal inicial de oscilación en el extremo trasero del perro. Aunque en el Dobermann es hereditario, a menudo afecta a otras razas de perros grandes. La enfermedad puede progresar de una marcha inestable a la parálisis de las cuatro patas en el peor de los casos. Aproximadamente el 5 por ciento de los Dobermann sufren el síndrome de Wobbler terminando el cinco por ciento paralizados completamente. Esta enfermedad afecta a los perros de mediana edad y adultos. Aunque las anomalías varían (una de las razones de sus variados nombres), en el Dobermann por lo general ocasiona la comprensión ventral de la médula espinal en la unión entre los huesos vertebrales cervicales C5/C6 o C6/C7.

Diagnóstico. El veterinario puede diagnosticar el síndrome de Wobbler en tu Dobermann después de realizarle radiografías y resonancia magnética (MRI). La radiografía inicial es para asegurarse de que nigún otro problema óseo evidente está causando la inestabilidad. Como el traumatismo provoca síntomas similares a los del Wobbler, el veterinario querrá saber acerca de los accidentes que ha tenido. También tendrá que descartar otras enfermedades como el cáncer. La resonancia magnética revela lesiones en la médula y la extensión de la enfermedad.

Tratamiento. El tratamiento dependerá del grado de lesión que tiene tu Dobermann. Aunque la cirugía es la mejor opción para la recuperación relativa, no es para todos los perros. Si tu perro es operado va a requerir de dos a tres meses de descanso antes de reanudar las actividades normales. También necesitará terapia física, ya sea a través de un fisioterapeuta veterinario con licencia o de ejercicios regulares que debes hacer con él. Los perros que no son candidatos para la cirugía pueden recibir tratamiento médico, lo cual puede implicar reposo físico en una cama virándolo cada cuatro horas para prevenir la aparición de escaras. El veterinario también puede enseñarte para que le pongas una sonda en la vejiga para que no necesite salir al exterior para orinar. El tratamiento médico también requiere de dos a tres meses de descanso. Una vez que tu perro se recupere, ya sea por cirugía o tratamiento médico, tendrá que llevar un arnés en lugar de un collar cuando salga a pasear para que no se dañe el cuello. El tiempo de vida media de los perros diagnosticados con Wobbler es de cuatro años, ya sea que hayan tenido tratamiento médico o quirúrgico.

Enfermedad bailarina en un Dobermann. La enfermedad bailarina en un Doberman puede tener un aspecto similar al síndrome de Wobbler, pero no es el mismo trastorno. Sólo afecta a esta raza, atacando generalmente las patas traseras. A medida que pasa el tiempo la afección empeora ya que los músculos de las patas traseras se desgastan. El perro afectado prefiere sentarse a estar parado. Los Dobermann afectados cambian constantemente el peso sobre las patas traseras, lo que le da a la enfermedad su nombre. Los perros con DDD no parecen experimentar dolor. Los síntomas comienzan en cualquier momento desde la etapa de cachorro hasta la vejez, afectando a machos y hembras por igual. Los rayos X, análisis de sangre y otras pruebas comunes, por lo general no revelan nada inusual. Actualmente no hay tratamiento o cura.