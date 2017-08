¿Un Labrador chocolate tiene pelo blanco?

El Labrador retriever chocolate es completamente de color marrón, aunque el color puede variar de un marrón claro a un chocolate profundo. Estos perros en ocasiones pueden tener un poco de pelo blanco en su pelaje, pero el American Kennel Club (AKC) establece normas son muy específicas acerca del lugar dónde es permisible.

Color estándar del pelaje de la raza. El estándar de la raza es una imagen en palabras que describe el pedigree de cada raza de perro. El estándar del AKC para el Labrador retriever establece que este puede tener el pelaje de uno o tres colores: negro, chocolate o amarillo. La sombra de los tres colores del pelaje del Labrador retriever puede variar. Para los Labradores chocolate el tono de marrón permitido varía de marrón claro a oscuro. Es bueno que sepas que los Labradores cuyos pelajes no se ajustan al estándar de la raza pueden ser grandes mascotas aunque no compitan en exhibiciones.

Combinaciones de colores no permitidos. Las combinaciones de colores de cualquier tipo no están incluidas en el estándar de la raza del AKC. Por ejemplo, un Labrador chocolate nunca debe tener el pelaje de cualquier tonalidad de amarillo o negro. Un Labrador chocolate no puede tener ningún color fuego o atigrado ya que es una descalificación del estándar de la raza.

Puntos blancos en el pecho. Una pequeña mancha de pelo blanco puede verse en ocasiones en el pecho de un Labrador chocolate. Esta mancha puede encontrarse en perros de cualquier edad y es “admisible, pero no deseable” de acuerdo con las directrices del AKC para el color estándar de la raza.

Pelaje blanco por envejecimiento. Los Labradores chocolate adultos pueden tener un poco de pelo blanco siempre y cuando esto sea algo que ocurre de manera natural producto de la edad y no descalifica al perro ante los estándares de la raza. El pelo blanco por envejecimiento es completamente normal en los Labradores chocolate o en cualquier otra raza y no debe ser considerado un perjuicio. Los pelos de la cara de tu Labrador chocolate con el tiempo pueden tornarse de color blanco lo que significa que está creciendo y envejeciendo.